Aquest dimarts es va celebrar una trobada en què es va plantejar la transformació digital dels negocis i el naixement de l'empresa Kyndryl a Espanya i Portugal, que "amb 7 mesos de vida però 50 anys d'experiència" es dedica a l'acompanyament d'altres companyies a els seus processos de digitalització. En aquesta trobada van estar presents representants d'Aigües de Barcelona o Port de Barcelona, entre d'altres, per parlar sobre la transformació que s'està produint en aquestes empreses i de quina manera l'estan aplicant al seu dia a dia.





KYNDRYL ÉS LÍDER EN DISSENY, CONSTRUCCIÓ, GESTIÓ I MODERNITZACIÓ DELS SISTEMES QUE SOSTENEN LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL"







Luis Roca, president de Kyndryl Espanya i Portugal, va explicar els èxits i les funcions de l'empresa. Sobre ella va dir que és una start up amb "set mesos de vida però 50 anys d'experiència", ja que l'empresa va néixer com a conseqüència de la divisió a dos d'IBM. El president els cataloga com “la start up més gran del món com a companyia independent cotitzant a la borsa”.





Sobre el naixement de Kyndryl, a més, Luis Roca va comentar que des de la separació es va duplicar el mercat potencial i que des de llavors són líders en "el disseny, construcció, gestió i modernització dels sistemes d'informació crítica que sostenen la transformació digital". Kyndryl és líder en coneixement de solucions integrades basades en la pròpia experiència de gestió dels sistemes més complexos del món.





En aquesta línia, va concloure que l'empresa que presideix va néixer com a líder mundial de serveis gestionats de tecnologia tant per volum de negoci com per reconeixement dels analistes. La seva feina és acompanyar els seus clients en la seva transformació digital.





FRANCESC SUERO: "NOMÉS ABORDEM ELS PROJECTES SI TENEN UN EIX TRANSFORMADOR"





Representants de grans empreses que es troben immerses en una transformació digital amb l'ajuda de Kydryl també van participar a l'acte. En concret, hi va haver una taula rodona amb Pedro Cantalejo, director de Cloud & Digital Workplace a Banc Sabadell; Francesc Suero, director de sistemes d'informació a Aigües de Barcelona; Silvia Garre, directora de Desenvolupament Tecnològic al CTTI i David Serral, director de sistemes d'informació a l'empresa Port de Barcelona com a ponents.







Tots ells, durant els seus torns de paraula, van explicar les diferents transformacions i millores que s'han fet a les seves respectives empreses, els canvis que han dut a terme per crear valor i com han progressat quant a digitalització.





Francesc Suero ha indicat que en el cas d'Aigües de Barcelona "hi ha un punt d'inflexió que és fa un any i mig". En aquell moment van canviar la manera de pensar, va dir. "Decidim sacsejar l'organització, comencem a planificar cursos. Però crec que això no s'acaba en transformació. El canvi radical va arribar quan des de la direcció es van plantejar uns objectius claus. Des d'aleshores abordem els projectes si tenen un eix transformador i per a aquesta transformació i execució hem creat equips de transformació, però que depenen de les mateixes adreces”.





Silvia Garre, per la seva banda, va afegir que "les empreses han d'entendre que cal transformar-se". En aquesta línia, ha afegit: "Ens transformem perquè tenim una societat que ha canviat i les tecnologies ens ajudaran a donar els mateixos serveis però de manera diferent".





Pedro Cantalejo i David Serral, per la seva banda, es van unir a les seves paraules. Les seves empreses també s'han transformat cap a la digitalització i Cantalejo fins i tot es va atrevir a dir que la transformació digital forma part del seu ADN.





CÉSAR ROMERA: "SET DE LES DEU EMPRESES QUE MÉS VALEN SÓN TECNOLÒGIQUES"





Les quatre empreses són un clar exemple que el camí a seguir és el del canvi, cosa que ja havia dit prèviament César Romera, director de Màrqueting, Comunicació, Relacions Institucionals i Responsabilitat Social Corporativa de Kyndryl Espanya i Portugal.







El títol de la conferència de Romera va ser “Pensar en digital, la clau de l'èxit del teu negoci” i va aprofitar el seu torn per comentar que la digitalització és el futur més immediat de les empreses que vulguin continuar creixent. En les seves paraules, “és molt important tenir un pla d'innovació” i de digitalització, un procés de transformació que va ser accelerat com a conseqüència de la pandèmia.





Com a prova de les seves paraules va mostrar un gràfic en què es veia un llistat amb les deu empreses de més valor: set de les deu empreses eren tecnològiques. "Les tres primeres ho són", va dir César Romera, i va afegir que aquestes són "les que dicten sentència de com s'operarà i quin tipus de tecnologia s'implementarà".







Amb això, Romera ha indicat que "la conseqüència immediata de la disrupció tecnològica és que tot el que es pugui connectar, es connectarà". I el mateix amb què es pugui "automatitzar, analitzar i digitalitzar".





Romera va reiterar que les empreses fa un temps que es transformen cap a la digitalització perquè aquest és el futur. I que avui dia “ els directors tecnològics i CEOs són les úniques funcions que tenen la capacitat de veure tots els processos i problemàtiques de l'empresa amb visió transversal ”.