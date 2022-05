L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha posat en funcionament de la mà de Telefónica España la seva nova Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà amb l'objectiu de reforçar l'atenció ciutadana i facilitar l'accés dels veïns als tràmits administratius.





Cornellà posa en marxa la nova Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà de la mà de Telefónica España /@Telefónica







Amb aquest servei, els ciutadans del municipi podran realitzar les seves gestions amb l'Ajuntament telemàticament de manera fàcil, garantint la completa seguretat i validesa legal, sense haver de desplaçar-se físicament fins a les dependències municipals, acostant l'ajuntament a tots els ciutadans.





L'Oficina compta amb un canal d'atenció amb un sistema de videotrucada. A través d'aquest nou servei es podran realitzar tràmits com a altes per naixement en el padró d'habitants, la comunicació d'obres excloses de llicència, l'autorització de domiciliacions bancàries, o la sol·licitud d'informes d'estrangeria, més uns altres que s'afegiran pròximament. Les persones interessades podran concertar cita prèvia per a aquest servei a través d'aquesta página web.





Telefónica España ha comptat amb Councilbox, empresa participada per Wayra, que ha posat a disposició la seva plataforma en el núvol dotat de noves tecnologies que permeten obtenir evidències de principi a fi de cada cita telemàtica, compartir documents de manera segura, signar documents per diferents mitjos certificats, generar actes resumeixen de cada tràmit realitzat i, a més, compta amb un canal de vídeo amb seguretat que obté proves de cada reunió. D'aquesta manera, es pot fer un seguiment del flux dels tràmits de manera que es tracta d'un procés guiat, la qual cosa facilita el seu ús per part del funcionari i del ciutadà. Així mateix, gràcies a la generació d'evidències electròniques i la seva custòdia amb tecnologia blockchain, aporta la seguretat jurídica requerida pels tràmits oficials.





L'accés al servei es podrà realitzar des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, ja sigui ordinador, telèfon o tauleta dotats de càmera i micròfon, sense necessitat d'instal·lar cap aplicació, i serà atès pel propi personal de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament. Un nou canal que estalviarà desplaçaments i temps en la realització dels tràmits, i ajudarà a reduir les emissions de CO₂.





Amb la posada en marxa del nou servei d'Atenció al Ciutadà, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es converteix en el primer ajuntament a Catalunya, i també d'Espanya, a posar en marxa aquest nou canal de comunicació amb el ciutadà dotat de seguretat jurídica gràcies a blockchain