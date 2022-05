Balanç molt positiu d’una Festa Major de Lleida que ha recuperat la normalitat després de dos anys de restriccions amb motiu de la Covid-19. El regidor de Festes i Tradicions de la Paeria, Ignasi Amor, s’ha mostrat molt satisfet amb la celebració, que ha tingut una afluència i una participació massiva.





Amor ha destacat “el retorn a la normalitat de la Festa Major de Lleida, després de dos anys de restriccions amb motiu de la Covid-19”. “Ha estat una celebració sense incidències remarcables i amb un alt grau d’implicació del teixit social i cultural i del teixit associatiu de la ciutat”.





@Aj. de Lleida





El responsable de Festes i Tradicions de la Paeria ha destacat, en la seva intervenció, “l’esforç de recuperació i ampliació dels elements de cultura popular per a incorporar-los a les Festes de la ciutat, com és el cas de l’Àliga de Lleida, el Ball de Valencians o les Trompetes i el Toc de Crida, que enguany s’han estrenat a la Festa Major”. “Les novetats de cultura popular són fruit tant del treball de diferents entitats de la ciutat, com pel realitzat des de les regidories de Cultura i de Festes de la Paeria”, ha explicat.





Una altra de les novetats d’enguany és l’inici de la collecció de domassos, que en l’edició d’enguany estan dedicats al Marraco, i el 70è aniversari de la geganta Zobeida. La Casa dels Gegants ha acollit una exposició dedicada a aquesta figura, que consta d’un conjunt de fotografies de Manel Torres que mostren l’arribada, l’any 1952, d’aquesta geganta a la ciutat.





Els Camps Elisis han estat l’escenari central de la festa, amb un disseny espectacular de l’artista lleidatà Joan Pena per poder viure l’experiència audiovisual dels concerts al màxim.





Diada de Sant Anastasi, darrer dia de la Festa Major





Els Gegants de Lleida han encapçalat l’anada a ofici de la Corporació Municipal, amb els Macers, la bandera de la ciutat, els Heralds i els Signífers amb el Penó, les Trampes, les Trompetes i la Banda Municipal.





Tot seguit ha tingut lloc l’Ofici Solemne i els Matinals del Seguici, amb la Moixiganga de Lleida, el Ball de Cavallets, Ball de Bastons i el Ball de Valencians, així com els Gegants i Capgrossos, l’Àliga i els Diables de Lleida.





Una vegada finalitzat l’ofici, la imatge de Sant Anastasi, portada pels Castellers de Lleida amb motiu del seu 25à aniversari, ha sortit de la catedral i ha estat rebuda per tots els elements del seguici. Al migdia tindrà lloc la tradicional ofrena floral per part d’entitats i tota la ciutadania.





Els plats forts de la tarda seran, com és habitual, la Batalla de Flors, que omplirà la Rambla Ferran de carrosses i confeti, el concert de Festa Major a la Seu Vella, la cantada d’havaneres i, finalment, el Castell de Focs, que enguany torna al marge esquerre del Riu Segre per cloure la Festa Major de Lleida d’enguany.