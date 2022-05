Un estudi detecta més risc de mort cardiovascular en pacients tractats per consum d'opiacis /@EP







Investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (Imim) i l'Hospital del Mar han determinat en un estudi que les persones que estan en tractament per addicció a opiacis tenen el "doble o el triple" de risc de morir per una malaltia cardiovascular que la població general , ha informat l'Imim en un comunicat aquest dimecres.





La revista 'Drug and Alcohol Review' ha publicat els resultats del treball on han comparat les dades del perfil metabòlic i físic d'uns 100 pacients en tractament de llarga durada per trastorn per consum d'opiacis, tots majors de 50 anys, amb les de prop de 500 participants de la cohort poblacional Registre Gironí del Cor (Regicor).





El col·lectiu analitzat presenta un perfil metabòlic diferent del de la població general: són menys obesos --només ho eren el 21,2% respecte al 35,2% del grup de control-- i pateixen menys hipertensió (el 26,3% davant el 42,1%).





També tenen nivells inferiors de colesterol, menys colesterol HDL --el considerat colesterol bo--, i més triglicèrids, el tipus més habitual de greix al cos, i el 96% fumen davant el 26% de la població general.





Els autors han conclòs que l'increment del risc de morir a deu anys per una malaltia cardiovascular al grup de persones en tractament de llarga durada per trastorn per consum d'opiacis és entre dues i tres vegades més alt respecte a la població general.