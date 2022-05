Espanya lluirà 729 banderes blaves aquest estiu

Espanya lluirà 729 'Banderas Azules' aquest estiu /@EP







Espanya ha obtingut un total de 729 'Banderes Blaves' (621 platges, 103 ports esportius i cinc embarcacions turístiques) que onejaran a partir del juny, 16 més que l'any passat, sent la Comunitat Valenciana la regió líder en nombre de platges amb 'Bandera Blava'.





D'aquesta manera, les platges d'Espanya, que aquest any han aconseguit sis 'Banderas Blaves' més, mantenen el lideratge a nivell mundial que van assolir el 1994, acumulant el 15% del total dels guardons i seguida per Grècia i Turquia. Pel que fa als ports esportius, que aquest any s'incrementen en set, Espanya és el tercer país, darrere d'Holanda i França.





La presència de municipis espanyols al programa 'Bandera Blava' el 2022 ha augmentat en set, fins als 250 municipis, que han presentat 691 platges com a candidates a aconseguir el reconeixement (15 més que l'any passat) que representen el 43% de les platges amb qualitat d'aigua excel·lent. El 89% de les platges candidates han aconseguit la 'Bandera Blava'.