Collboni vol garantir la competitivitat de les empreses, el creixement econòmic i la inclusió social /@Foment del Treball







Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde de l' Ajuntament de Barcelona , ha proposat impulsar un pacte entre totes les administracions de l'Àrea Metropolitana que abordi les infraestructures de la metròpolis per garantir la competitivitat de les empreses i permeti “avançar” cap al creixement econòmic i la inclusió social.





Ho ha fet aquest dimecres a la conferència 'Un pacte per a les infraestructures metropolitanes necessàries per al creixement econòmic i la inclusió social', organitzada per ReThink BCN, en el marc del cicle 'Fer metròpoli', de Foment del Treball, i presentada per Josep Sànchez Llibre. A l'acte s'ha parlat de transició digital, transició verda, vivenda o energia.







Collboni ha posat en relleu la capacitat de l'Àrea Metropolitana per convertir-se en un potent productor d'energia solar i ha reiterat la necessitat d'ampliar aquest projecte publicoprivat MESBarcelona, engegat des del consistori barceloní i amb les mires posades el 2030.





Per al socialista el pacte entre totes les administracions de la regió metropolitana ha de basar-se en el repte de reduir el canvi climàtic i la necessitat de "descarbonitzar l'economia" i en l'abordatge de la transició digital , que està impactant a les empreses i la gestió de les ciutats. Aquesta doble transició s'ha de combinar amb el creixement inclusiu i la connexió de l'economia local a nivell internacional i global, dues coses que assegura que sempre han caracteritzat la regió metropolitana.





Així, per tal de superar aquests reptes, considera que aquest pacte ha d'abordar les infraestructures lligades a la mobilitat, l'energia, les telecomunicacions (el desplegament del 5G i el 6G), el medi ambient i les infraestructures productives, com l'aeroport i el port .





ENERGIA FOTOVOLTAICA





Collboni creu que és important impulsar projectes d'energia sostenible locals per aprofitar la capacitat del territori. S'ha centrat especialment en la necessitat de " sumar les polítiques de producció d'energia fotovoltaica per contribuir a la sobirania energètica " i ha destacat que a Barcelona s'ha impulsat un projecte públic-privat per instal·lar sostres solars a 1.400 edificis de la ciutat.





Per això, ha advocat perquè el pacte contempli que la regió metropolitana generi fins a 830 megawatts de potència, l'equivalent a un consum d'un milió de persones a l'any, fins al 2030 per ser "autèntics productors d'energia fotovoltaica".





COLLBONI ACUSA A LA GENERALITAT D'ESTAR "ABSENT" DAVANT DELS PROBLEMES DELS MUNICIPIS





El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona durant la seva intervenció/ @Foment



Collboni ha manifestat la manca de competències de les administracions metropolitanes i creu que aquest pacte ho hauria de liderar "un president de la Generalitat i un govern que Catalunya no ha tingut i no té".





“El pacte ha de servir per coordinar regulació, polítiques públiques i per unir propostes que després elevem a la Generalitat o a l'Estat perquè els ajuntaments ja ens ho estem trobant al dia a dia”, ha subratllat.





A més, ha conclòs que "aquest país necessita fer molts més pactes que aquest", que creu que no s'han fet per la inacció que veu al Govern de la Generalitat perquè creu que en els darrers 10 anys s'ha estat a altres coses, en les paraules.





ES NECESSITEN PACTES PER RESOLDRE ELS PROBLEMES LOCALS





En acabar la conferència, s'ha celebrat un debat conjunt amb l'alcalde de Mataró, David Bote ; l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, i la de Sabadell, Marta Farrés, on tots han reivindicat la necessitat de cooperar per liderar aquest pacte de manera conjunta.







Lluïsa Moret ha afirmat: “Hem d'anar cap a una mirada estratègica que permeti incorporar totes les singularitats locals en un gran pacte, que suposi un element de valor global i contribueixi a la projecció de la regió metropolitana”.





Marta Farrés, per la seva banda, ha indicat: "La manca de lideratge de la Generalitat ha comportat que els municipis de l'Àrea Metropolitana hagin vist la necessitat d'articular polítiques públiques coordinades. Nosaltres sempre mirem cap a Barcelona, però se n'ha de ser conscient que hi ha una realitat més enllà de la Ciutat Comtal i moltes polítiques no tenen sentit si no es té en compte”.





Finalment, David Bote ha opinat: “La prosperitat de Barcelona depèn del que passa al seu entorn. Hem de treballar de manera conjunta per evitar que les desigualtats socials i territorials delimitin el creixement econòmic de la regió”.





VEURE LA TROBADA AL COMPLET