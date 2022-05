La fibromiàlgia és una malaltia reumatològica d'origen desconegut i encara sense cura que es caracteritza per patir dolor crònic i moltes vegades acompanyat de depressió . Gairebé totes les persones afectades són dones i hi ha alguns tractaments que serveixen per millorar els símptomes, com ara la teràpia psicològica. Ara, un estudi multicèntric amb la participació d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), de la Universitat de Barcelona (UB) i de la Universitat de les Amèriques de l'Equador (UDLA), ha demostrat que la teràpia de constructes personals és igual de eficaç que la teràpia tradicional per tractar la malaltia.







Mari Aguilera, una de les doctores que ha fet l'estudi /@Mari Aguilera





Mari Aguilera, investigadora de la UOC i la UB i coautora principal del treball, ha explicat a Catalunyapress que aquesta teràpia de constructes personals es diferencia de la tradicional en el fet que “se centra a comprendre com construeix el món interpersonal la pacient”. Un cop obtingudes aquestes dades, se la pot ajudar “en els canvis que es planteja realitzar” ajustant “el procés de teràpia de manera particular, com un vestit a mida”.







Segons la doctora, "sol ser molt probable la presentació de símptomes de depressió a totes les pacients amb fibromiàlgia, encara que siguin en nivells lleus". Per tant, afegeix que "és una teràpia que es pot aplicar a totes les pacients amb fibromiàlgia, encara que especialment a aquelles amb més dolor emocional". Amb aquesta teràpia, les pacients veuen reduïts els símptomes depressius i la qualitat de vida millora.





"LA TERÀPIA DE CONSTRUCTES PERSONALS LES AJUDA A TENIR MÉS ALEGRIA I MENYS ANSIETAT"





Clara Paz, de la Universitat de les Amèriques, Joan Carles Medina de la UOC i Mari Aguilera volien demostrar amb estudis amb alta qualitat metodològica l'efectivitat de teràpies psicològiques personalitzades per donar recursos psicològics a aquestes pacients que requereixen un tractament molt complex per la seva cronicitat i/o gravetat del dolor", ha detallat aquesta última.





Per aquest motiu van dur a terme aquest estudi pioner i multicèntric en què van participar un total de 106 persones. Coordinat pel catedràtic de la Facultat de Psicologia i l'Institut de Neurociències de la UB, Guillem Feixas, els investigadors van incloure aquestes 106 pacients amb fibromiàlgia i símptomes depressius que eren atesos a diferents llocs: dos centres de salut i vuit centres d'atenció primària .





Clara Paz, coautora de l'estudi /@Clara Paz





Durant quatre mesos, els autors del treball van seguir una teràpia psicològica setmanal. La meitat de les dones van rebre una teràpia estàndard de tipus cognitivoconductual, ja que n'ha demostrat l'eficàcia. L'altra meitat van seguir un tractament basat en la teràpia de constructes personals, aquest "vestit a mida" de què ens parlava la doctora Aguilera.







Els resultats de l'estudi mostren que les dues teràpies van reduir els símptomes de depressió en aproximadament el 60% de les dones participants i no es van observar diferències entre una teràpia i l'altra. A més, l'anàlisi mostra millores pel que fa a l'impacte de la malaltia en el funcionament diari de les pacients i el dolor. En concret, al voltant d'un 25% de les pacients que van rebre teràpia de constructes personals va millorar el funcionament a mitjà termini i una de cada sis va veure disminuït el dolor .





Mari Aguilera va comentar a aquest mitjà que “amb la teràpia de constructes personals, especialment, tenen un millor estat d'ànim. És a dir, més capacitat per gaudir de la vida i de sentir alegria . També milloren de manera important la seva ansietat ; estan més tranquil·les i menys preocupades".





"HI HA METGES QUE QÜESTIONEN LA FIBROMIALGIA PERQUÈ LA MAJORIA DE PACIENTS SÓN DONES I VIVIM EN UNA SOCIETAT PATRIARCAL"





Un cop demostrada l'eficàcia de la teràpia de constructes personals per millorar els símptomes de la fibromiàlgia, Mari Aguilera assenyala que el següent pas és "que el sistema de salut pública incorpori experts en psicologia amb formació en aquests tipus de teràpia per poder repercutir en un increment de la qualitat de vida de la població amb aquestes patologies ”.





Amb aquest estudi, a més, volen visibilitzar una malaltia força qüestionada per alguns metges, encara que per sort, segons la doctora, "és una mica menys freqüent". Preguntada per aquesta qüestió, apunta: "Cada vegada és menys freqüent, ja que cada cop hi ha més coneixement de la fibromiàlgia en medicina, però encara ens trobem pacients que no han estat escoltades pels seus metges de referència o han trigat molt de temps fins que han rebut el diagnòstic de fibromiàlgia, i això comporta un impacte psicològic extra afegit al malestar de la pròpia malaltia”.





En aquesta línia, ha afegit: "A més del poc coneixement de la malaltia, també influeix que és una malaltia on la majoria d'afectades són dones, i en la societat patriarcal en què vivim, moltes de les seves queixes no han estat escoltades o han estat valorades com a menys greus del que experimenten les mateixes dones".