El Cas Pegasus, l'OTAN, Borràs i ERC

Gothhold Ephraim Lessing, entre altres coses filòsof, dramaturg i crític alemany, està considerat el màxim exponent del “racionalisme mundà”. Va viure al segle XVIII i defensava la idea de la tolerància religiosa, el lliure pensament i la igualtat dels pobles. Un home avançat al seu temps. Una de les seves frases: “ Alguns s'equivoquen per por d'equivocar-se ”. Tot i els segles transcorreguts des de l'afirmació. segueix tenint una vigència rabiosa, especialment aquests dies, amb tot l'episodi de Pegasus.





Aquest dimarts s'escrivia un nou capítol de Pegasus que alguns esperaven tancar-lo després del cessament de la directora del CNI per part del govern de Pedro Sánchez. Una decisió criticada pels partits de la dreta, i que no ha tranquil·litzat tampoc els seus “socis d'investidura” ni els “col·legues” podemetes ja que tots ells junts volen que rodin més caps i que es desclassifiquin els informes dels “espiats” ”. Serà possible? A la segona petició sembla que serà així. Se sol dir: ”Com més reben alguns, més reclamen”.





Laura Borràs @ep





La situació produïda pels casos d'espionatge s'ha complicat a les portes de la reunió de la Cimera de l'OTAN , que se celebrarà a Madrid els dies 29 i 30 de juny. És a dir, a escassos mes i mig de la cita en què estaran presents els caps d'Estat i els caps de Govern dels 30 països que formen part de l'OTAN.





A la reunió d'aquest any, tindrà especial importància la invasió de Rússia a Ucraïna que alguns perceben com l'inici d'una escalada bèl·lica a l'est d'Europa. I també per la creixent influència de la Xina a l'eix euroatlàntic. A Madrid es fixarà el nou concepte Estratègic de l'OTAN.





L'escàndol pel cas d'espionatge ha aparegut en el pitjor moment possible: temor que la seguretat falli, les manifestacions –són habituals a tots els cims– de protesta dels diversos col·lectius. El Govern ha “garantit” la seguretat donat el dispositiu en què vénen treballant ja fa mesos.





Sembla que mai un govern no havia denunciat públicament l'esvoranc dels telèfons de membres de l'Executiu, inclòs el del president. Ha estat un error, en una operació d'estratègia de comunicació de dos alts càrrecs de confiança del president del Govern: Oscar López, el seu cap de gabinet i Francesc Valles, Secretari d'Estat de Comunicació, que han comès una gran equivocació deixant el president els peus dels cavalls. Sòfocles deia que “un Estat on quedin impunes la insolència i la llibertat de fer-ho tot, acaba per enfonsar-se en l'abisme”.





Tot i que una part d'ERC va baixar el to de les peticions, d'altres en canvi segueixen en la línia més dura contra Sánchez. És clar que als republicans catalans no li convé trencar la corda amb el Govern espanyol, ni amb el PSOE , per dues raons: l'arribada de Borràs a la presidència de Junts, és una notícia que no els ha d'agradar, quan aquest dimecres, la protagonista declarava que quan assumeixi el càrrec posarà les urnes per preguntar als seus afiliats - ¿votants també?- si volen que segueixin governant amb ERC a la Generalitat. I si aproven també el govern de coalició a la Diputació Barcelona que comparteix amb el PSC. Unes declaracions que deixen molt preocupats socialistes i republicans, per motius diferents. ¿Haurà consultat amb Puigdemont la seva decisió, tenint en compte que la seva dona treballa a la televisió de la Diputació? O potser les seves afirmacions siguin una sortida cap endavant per distreure de la seva possible inhabilitació que l'allunyi de la política. Vist les sortides de to de Borràs, a ERC no li interessa emportar-se malament amb els socialistes perquè hi ha Salvador Illa per donar-li un cop de mà en cas que es trenqui el Govern. Així que, una altra vegada més, una cosa és el que es digui públicament i una altra de molt diferent és el que es faci, hi ha massa interessos pel mig.