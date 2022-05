Cartell del mercat organitzat per Van Van Market i Daura.- @EstrellaDamm





Van Van Market i Daura, la cervesa sense gluten de Damm, organitzen conjuntament una edició especial del mercat que tindrà lloc el 14 i 15 de maig, i en què totes les propostes seran sense gluten . Aquest nou esdeveniment, batejat com a VAN VAN 100% [gluten-free] , seguirà la fórmula habitual de Van Van i unirà menjar, música en directe, DJ's i tallers a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm .





Un cap de setmana obert a totes les persones que vulguis descobrir projectes gastronòmics amb diferents aproximacions al món de l'alimentació apta per a celíacs, i que serà, per tant, una excel·lent oportunitat per tastar les millors creacions sense gluten que s'estan cuinant a la ciutat . I tot, acompanyat de Daura , la cervesa sense gluten més premiada del món.





Entre els participants especialitzats en cuina sense gluten d'aquesta edició destaquen noms com el de Grosso Napoletano , que presentarà el seu nou establiment L'Atmosfera (el primer espai d'autèntica cuina napolitana sense gluten de la ciutat o el de The Fish & Chips Shop , amb la seva innovadora recepta del clàssic anglès, ben cruixent i apte per a celíacs, a més de les propostes gluten-free de Cal Màrius 449 .





També es podrà degustar el pa i productes de rebosteria lliures de gluten d' Eqilibre , els irresistibles gofres, brownies i gelats de Cooketea , els menús d'alta gamma per emportar d' Alatria o l'irresistible cafè d'especialitat de News & Coffee , acompanyats pels seus interessants publicacions especialitzades en temes diversos.





Per completar la programació, es realitzaran tallers a càrrec de dos ambaixadors de Daura: la nutricionista Amelia ( @ameliciousmchef9 ), participant del concurs de televisió Masterchef, i el xef especialitzat en receptes sense gluten Mateo Sierra ( @mateosierra93 ), que explicaran en un show cooking els seus secrets per innovar a la cuina sense gluten i aconseguir un ventall d'alternatives més ampli.





L'humor i la diversió no podien faltar en aquesta edició de Van Van 100%, i és per això que també comptarem amb la participació de la còmica de stand up Charlie Pee , que participarà a l'esdeveniment per aportar el seu toc d'humor més personal.





I, com no podia ser d'una altra manera, també hi haurà actuacions musicals en directe de grups com La La Love You , amb les seves originals cançons de punk-pop i tornades fresques i optimistes, o Da Souza , un quintet mallorquí que factura un pop elegant i pulcre embolicat amb un deliciós surrealisme mediterrani.





Finalment, però no menys important, sonaran durant tota l'edició els hits del col·lectiu d'amants del vinil i agitadors culturals Salvadiscos, que ens regalaran una selecció del millor de l'escena barcelonina incloent DJ's de la talla de Jordi Salvadiscos, Diego Armando, Hanakito, Yamamemaru, Lady Avocado, Golf De Guinea o Pablo Maffi, entre d'altres. Una proposta 100% gluten-free de la que podran gaudir totes les persones que vulguin passar un cap de setmana ple de música, tallers i bona gastronomia .

L'entrada al Van Van 100% de l'Antiga Fàbrica Estrella Damm és gratuïta . Com que es tracta d'un recinte tancat, l'entrada serà limitada fins que es completi l'aforament.