Vista del Delta de l'Ebre (Tarragona).- Arxiu @ep





La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha identificat el Delta de l'Ebre (Tarragona) com a escenari "més òptim" per emprendre qualsevol iniciativa de cultiu industrial d'algues.





El motiu és que les seves aigües tenen una "gran qualitat" de nutrients procedents dels excrements produïts pel cultiu de mol·luscs de la zona i altres nutrients que no arriben a ser utilitzats pel fitoplàncton, ha informat el Govern en un comunicat aquest dimecres.





L'estudi que ha determinat aquest fet va ser encarregat per la Conselleria d'Acció Climàtica i la Comissió General de Pesca per a la Mediterrània (CGPM) de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) al científic especialista en algues de la Universitat de la Corunya, Javier Cremades.





L'informe també exposa que hi ha altres possibilitats d'adquirir nutrients al litoral català mitjançant l'aqüicultura de tonyina, daurada i llobarro a l'Ametlla de Mar (Tarragona) i les gàbies de cultiu de llobarro a la badia de Roses (Girona).





La iniciativa s'ha desenvolupat en el marc de l'Estratègia marítima de Catalunya 2030 i es basa en el propòsit de la CFAO-CGPM i de la Unió Europea de promoure una indústria d'algues sostenible a la Mediterrània.





El Delta de l'Ebre és "un escenari modèlic" per a un model que combini la producció natural de microalgues, els cultius de mol·luscs bivalves i la producció de macroalgues a les seves desembocadures; i Roses i Ametlla de Mar perquè les algues cultivades actuïn com a biofiltres en la depuració d'efluents procedents d'activitats aqüícoles.









ACTE DE PRESENTACIÓ

L?estudi s?ha presentat aquest dimecres en una jornada celebrada a la Ràpita (Tarragona) per avaluar el potencial del desenvolupament d?una indústria d?algues a Catalunya.





L'acte l'organitza la Conselleria d'Acció Climàtica, la FAO-CGPM, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Conselleria d'Empresa i Treball, l'Ajuntament de la Ràpita i la Xarxa Marítima de Catalunya BlueNetCat.





Hi han participat el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela; el responsable d'Aqüicultura de la FAO, Houssam Hamza; l'especialista a la indústria de les algues en aigües europees, Pierre Erwes; els especialistes en algues de la Unió Europea i promotors de la coalició Algas per a Europa, Fernando Nieto i Joao Santos, i Javier Cremades.