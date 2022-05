Retencions a l'A-1 el dia que comença l'operació sortida del pont de maig 2022.- @ep







La comissió de Medi Ambient del Parlament Europeu defensarà en les negociacions amb els Vint-i-set sobre les noves normes d'emissions contaminants de cotxes i furgonetes que sigui 2035 la data que es marqui per prohibir a tota la UE la venda de vehicles de combustió i híbrids. i com va proposar el passat estiu la Comissió Europea.





Les línies vermelles establertes pels eurodiputats amb 46 veus a favor, 40 en contra i dues abstencions hauran de ser validades al proper ple del Parlament Europeu del juny abans que puguin iniciar-se les negociacions amb els Vint-i-set.





L'Executiu comunitari va presentar com a punt de partida una proposta que inclou un avenç gradual amb un objectiu intermedi de reducció del 55% de les emissions contaminants dels nous cotxes i furgonetes el 2030 i reduir-les a zero cinc anys després.





A les directrius de l'Eurocambra també s'assumeixen idees com eliminar el mecanisme d'incentius per a vehicles d'emissió zero i baixa (ZLEV, per les sigles en anglès), perquè considera que ja no compleix el propòsit original.





A més, demanen que la Comissió presenti a finals del 2025 un informe sobre els progressos cap a l'objectiu de zero emissions en la mobilitat per carretera i continuï amb una avaluació anual a partir de llavors, atenent també a l'impacte en els consumidors i l'ocupació, el nivell ús d'energies renovables, així com informació sobre el mercat de segona mà.





També encarreguen a la Comissió un informe per a finals de 2023 que detalli la necessitat de finançament específic per garantir una transició justa al sector de l'automòbil, amb l'objectiu de contenir l'efecte negatiu a l'ocupació i altres impactes econòmics.





Finalment, advoquen per establir el proper any una metodologia clara amb què avaluar el cicle de vida complet de les emissions de CO2 dels automòbils i furgonetes comercialitzats al mercat de la UE, així com els combustibles i l'energia consumits per aquests vehicles.