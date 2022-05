Manifestants contra el tancament de l'Acadèmia Cultura de L'Hospitalet al febrer.- Arxiu @ep







La Conselleria d'Educació de la Generalitat integra a la xarxa pública l'Acadèmia Cultura de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que cessa com a centre de titularitat concertada de cara al proper curs escolar.





En un comunicat dimecres, han assegurat que amb aquesta incorporació es dóna resposta a les necessitats d'escolarització de places públiques al barri de la Torrassa de la localitat.





Han assegurat que durant les darreres setmanes s'han mantingut reunions per poder arribar a aquest acord i "trobar una via de sortida a les necessitats del barri", acompanyant les famílies durant el procés de preinscripció.





La Conselleria d'Educació i l'Ajuntament de la localitat "estan acabant de definir les diferents ubicacions possibles per al centre", i han explicat que la majoria dels alumnes s'escolaritzaran el proper curs als mòduls que actualment ocupa l'Escola Ernest Lluch, que es traslladarà al nou edifici.





Al solar on hi ha actualment els mòduls --una vegada el consistori adapti el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per poder fer un centre educatiu de més alçada que la permesa actualment--, la Conselleria preveu construir un centre de gran capacitat per donar resposta a les necessitats de la Torrassa.





Així mateix, han manifestat que amb la integració a la titularitat pública, la Conselleria mantindrà el professorat amb contracte fix del centre i la "cohesió de tot el seu alumnat i la seva comunitat educativa", i que la nova escola tindrà una nova direcció i un nou equip directiu, amb funcionaris dEducació.









TANCAMENT

El 8 de febrer, l'Ajuntament de la localitat va demanar a la Conselleria que donés "una solució" al personal i famílies de l'Acadèmia Cultura davant de la nova notificació, per part del centre educatiu, que no podia assumir continuar obert.





La Conselleria va proposar recol·locar els 330 alumnes a centres públics de la zona educativa: els 223 de primària es traslladarien als mòduls que actualment ocupa l'Escola Ernest Lluch (i durant el primer semestre del 2022 es traslladarien a un nou edifici) i quedava per definir l?escolarització dels 107 estudiants d?ESO.





També van criticar que la Generalitat "no proposa cap alternativa" per al personal: malgrat haver-ho demanat en una reunió amb el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, la Conselleria va replicar que no preveia recol·locar els 25 docents i que la titularitat del centre hauria d'assumir les indemnitzacions