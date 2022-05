El ministre de la Presidència, Felix Bolaños, a la Comissió Constitucional.- @ep







El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha volgut deixar clar que només el Govern reformarà la Llei de Secrets Oficials que regeix des del 1968 i ha reiterat el seu compromís que aquest any remetrà un projecte a les Corts, donant així per enterrada la proposició de llei del PNB que el Congrés va admetre a tràmit a principis de legislatura amb el vot a favor dels socialistes.





La reforma del PNB, que els nacionalistes ja havien presentat a la legislatura anterior, es va tornar a debatre el juny del 2020 i va ser presa en consideració per àmplia majoria, amb suport fins i tot del PSOE, però des de llavors no ha avançat res i s'han anat succeint les pròrrogues d'esmenes.





Els nacionalistes han retret aquest bloqueig al PSOE en nombroses ocasions, amb preguntes fins i tot al Govern a la sessió de control, i aquest dimarts, aprofitant la presència del ministre de la presidència a la Comissió Constitucional, el diputat Mikel Legarda ha tornat a demanar explicacions.





I coincidint amb la polèmica de l'espionatge amb 'Pegasus', altres grups, incloent-hi Unides Podem, han exigit també a Bolaños que s'activi d'una vegada la reforma d'aquesta llei, que procedeix de la dictadura i que està signada pel franquista Luis Carrero Blanc. Al matí, Més País havia registrat també una proposició no de llei buscant suports per posar en marxa un procés de reforma.





Però Bolaños ha ignorat aquesta reforma que ja és al Congrés i s'ha remès als plans normatius del Govern, en què s'ha promès diverses vegades una nova legislació. "No hi ha manera d'avançar en la tramitació que no sigui aprovar-ho pel Consell de Ministres --ha tancat--. S'aprovarà aquest any un projecte de llei, passarà pel Congrés i espero que sigui dret positiu com més aviat millor".