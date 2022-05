Façana de l'edifici del Banc d'Espanya a Madrid.- Arxiu @ep







Potenciar i millorar la fiscalitat mediambiental a Espanya és un factor imprescindible perquè l'economia pugui avançar eficientment i amb costos més baixos en el procés de transició ecològica. Així ho ha afirmat el Banc d'Espanya , que, a més, sosté que un augment de la recaptació en aquest àmbit es podria destinar a reduir altres impostos ia compensar els costos de transició de les empreses i famílies més vulnerables.





En un capítol sobre canvi climàtic contingut al seu Informe Anual , el supervisor recalca que són les polítiques públiques, especialment en matèria fiscal i en l'àmbit de la regulació de l'activitat econòmica, les que han d'exercir "un paper protagonista" a la transició ecològica .





Això és així atès que els governs i els parlaments gaudeixen de la necessària legitimitat per establir els temps i la forma amb què l'economia i la societat han d'emprendre la transformació estructural i disposen del conjunt d'instruments "més ampli, granular i adequat" per assolir els objectius proposats de la manera més eficient.





El director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya, Ángel Gavilán, ha indicat que el principal instrument que han d'utilitzar els governs és la imposició mediambiental, un camp on Espanya té "molt recorregut", ja que es troba, de manera persistent , al grup d'economies de la UE-27 a les amb menor recaptació relativa de la fiscalitat mediambiental, amb una bretxa de gairebé 1 punt percentual enfront de la mitjana durant les últimes dues dècades.







El 2019, el diferencial negatiu d'Espanya va ser de 0,8 punts, a causa, en un 67%, dels impostos més baixos sobre l'energia i, en particular, sobre els hidrocarburs. "La fiscalitat mediambiental és clau per a la transició ecològica. Cal avançar en aquest terreny, cal redissenyar i optimitzar la fiscalitat mediambiental", ha insistit Gavilán, que ha apuntat que el Llibre Blanc sobre la Reforma Tributària publicat el mes de març passat un punt de partida per valorar una possible revisió integral de la fiscalitat mediambiental a Espanya.









Segons Gavilán, una recaptació mediambiental més gran podria permetre reduir les distorsions impositives que generen altres impostos en l'economia. "Si alhora que augmentes la fiscalitat mediambiental, que et permet una recaptació més gran, redueixes els impostos a la feina, que són molt distorsionadors, pots arribar a tenir un impacte positiu sobre l'activitat", ha explicat el director general d'Economia i Estadística.









COMPENSAR TEMPORALMENT ELS COSTOS D'EMPRESES I LLARS VULNERABLES

D'altra banda, el Banc d'Espanya ha advertit que l'impacte dels riscos físics i de transició, amb el previsiblement increment en el preu dels béns i els serveis més contaminants, serà heterogeni entre sectors, empreses i llars.





En el cas de les famílies, l'impacte serà més acusat sobre les llars amb menor nivell de renda, aquelles el cap de família de les quals té entre 35 i 45 anys, els que resideixen en zones rurals, els que tenen un menor nivell educatiu i els que presenten un nombre més gran de membres.





Pel que fa a les empreses, el model CATS del Banc d'Espanya reflecteix que, si augmentés el preu dels drets d'emissió de forma similar als darrers anys (de 25 euros a 100 euros per tona de CO2 entre el 2019 i el febrer del 2022) , els sectors més afectats, després dels energètics, serien altres productes minerals no metàl·lics, el transport aeri i el paper.





Si a més s'hi afegís una generalització de la cobertura del sistema, per darrere dels energètics es veurien més afectats el sector de transport (marítim, aeri i terrestre) i el d'agricultura, ramaderia i pesca. Així mateix, les empreses més petites es veurien més afectades que les més grans.





El Banc d'Espanya creu que seria convenient que les polítiques públiques articulessin mecanismes per compensar, amb caràcter temporal, les llars i les empreses més vulnerables. "Per motius d'equitat, perquè no tenen culpa i els hauríem d'ajudar que a curt termini aquesta transició sigui més duradora, i per motius d'eficiència, perquè si els grups més afectats per la transició ecològica no recolzen aquest procés, no se'n va a arribar a produir o no ho farà amb la velocitat i la intensitat necessària perquè sigui eficient", ha advertit Gavilán.





En aquest context, el Banc d'Espanya indica que part de l'augment de la recaptació derivada d'una fiscalitat mediambiental més gran podria destinar-se a desplegar mesures compensatòries que reduïssin els costos de la transició ecològica per a les llars i empreses més vulnerables.













NECESSITAT D'AVALUAR LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

A més de desincentivar les activitats mediambientalment més perjudicials a través de la imposició mediambiental, el Banc d'Espanya ha ressaltat que la política fiscal també ha d'exercir un paper fonamental en l'impuls del quantiós volum d'inversions que són necessàries per facilitar la transició i veu "desitjable" fomentar també la inversió privada en tecnologies verdes mitjançant subvencions.





El supervisor també proposa intervencions de les autoritats públiques en l'àmbit de la regulació per impulsar la transició ecològica, com les iniciatives que estableixen objectius de qualitat de l'aire, les normes de rendiment energètic en la promoció i la renovació d'edificis, les normes que exigeixen certs estàndards en la fabricació dautomòbils i els objectius de penetració de fonts denergia renovable en la generació denergia elèctrica.





En qualsevol cas, en aquest context d'un procés de transformació estructural "extraordinàriament incert", el Banc d'Espanya veu imprescindible que les polítiques públiques proporcionin "certesa" als diferents agents econòmics i afavoreixin un marc operatiu estable en què aquests puguin adoptar decisions de consum, inversió i producció amb les màximes garanties.





A més, el supervisor ha avisat que per assolir els objectius mediambientals proposats sense malgastar recursos i evitant efectes indesitjats sobre l'activitat s'ha de fer una avaluació contínua de les polítiques públiques, cosa que exigeix elevar el volum i la qualitat d'informació granular disponible. en matèria mediambiental. "Això no existeix avui dia", ha reconegut Gavilán.











EL SECTOR FINANCER, IMPRESCINDIBLE

L'informe del Banc d'Espanya també posa èmfasi que, per mobilitzar l'enorme volum de recursos que requereixen la lluita contra el canvi climàtic i la transició ecològica, és imprescindible la participació activa del sector financer.





"Per realitzar aquesta tasca de forma eficient, és indispensable que tots els participants en el sistema financer i als mercats de capitals puguin identificar correctament el grau d'exposició que ells mateixos i la resta dels agents econòmics presenten als diferents riscos físics i de transició associats al canvi climàtic i que incorporin aquesta informació activament a la seva gestió de riscos", assenyala.





En matèria de regulació i de supervisió prudencial, el Banc d'Espanya recorda que s'està treballant perquè les entitats de crèdit estiguin preparades per identificar, mesurar, gestionar i informar adequadament sobre els riscos financers associats al canvi climàtic, fet que contribueix al procés de transició ecològica.





El sector bancari està exposat als riscos derivats del canvi climàtic i de la transició ecològica, fonamentalment a través del crèdit concedit a les activitats productives. En qualsevol cas, l'anàlisi top-down del Banc d'Espanya mostra un impacte moderat al sector bancari espanyol dels riscos climàtics a curt termini.