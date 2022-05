La presidenta del Parlament, Laura Borràs , il?exconseller, Jordi Turull, han aconseguit presentar una candidatura conjunta per liderar Junts , donant inici a una revolució dins del partit que podria acabar posant en risc l?estabilitat del Govern de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona. El tàndem bicefàlic està dibuixant un Junts amb un perfil assembleari , proper a la CUP , on les decisions del partit seran sotmeses, ratificades i posteriorment monotoritzades per la militància.





Pere Aragonès xerrant amb Laura Borràs/ @EP





La presidenta del Parlament i candidata a presidir Junts, Laura Borràs , ha afirmat aquest dimecres que sotmetrà a una votació de la militància del partit el pacte de Govern amb Esquerra Republicana , posant en risc la legislatura. “ El que decideixi la nostra militància sempre és vinculant ”, ha dit Borràs. En una entrevista de TV3, ha assegurat que faran una avaluació seriosa i basada en evidències del pacte que tenen amb ERC per “contrastar què és el que s'havia acordat fer i on som”.





A més, Borràs ha qüestionat el pacte que Junts manté amb el PSC a la Diputació de Barcelona , assegurant que ella no ho hagués fet mai. La presidenta del Parlament ha estat més contundent contra els socialistes, afirmant que no confiarà ni parlarà amb “la gent que ens espia”, i per tant també sotmetrà a una auditoria el pacte de govern de la Diputació de Barcelona. Els resultats seran lliurats a la militància, que decidirà a través d'una votació si el pacte continua.





Tot i això, en el cas de la Diputació, el discurs de Borràs és gairebé estèril , ja que només queda un any de legislatura - els òrgans de Govern de la Diputació es renovaran amb les eleccions municipals de maig de 2023- i, per molt que s'entesten els militants de Junts, el PSC podrà esgotar-la sense haver d'abandonar la presidència, actualment en poder de Núria Marín .





UN GOVERN EN CRISI





Amb aquestes declaracions, la líder de Junts ha projectat un futur escenari on la militància del seu partit serà qui sustenti l'estabilitat dels pactes que aconsegueixin teixir, i dels prèviament tancats. L'Executiu que han format al costat de Pere Aragonès per dirigir la Generalitat estarà monitoritzat periòdicament pels inscrits a Junts, posant en perill l'estabilitat de la coalició i el lideratge d'Aragonès.





L'estratègia de Junts deixa el president de la Generalitat contra les cordes quan encara no s'ha complert un any des que va ser investit . Encara queden tres anys llargs per esgotar la legislatura i els republicans, de moment, els hauran de caminar amb un partit que els pot oferir la mateixa estabilitat parlamentària que la CUP.





SALVADOR ILLA MARCA LA SORTIDA





Un altre escenari probable és que la rebel·lia de Junts acabi llançant ERC als braços dels socialistes de Salvador Illa , que els estan esperant entusiasmats per entrar al Govern i aconseguir un equilibri entre Madrid - Barcelon que garanteixi, alhora, la estabilitat de la legislatura del Govern de Catalunya i del Govern central – a través del suport parlamentari d'ERC-.





Aquesta situació també seria un somni humit per als de Junts , que podrien assenyalar els republicans com els traïdors a la causa independentista en pactar amb el Govern espanyol i de passada, prendre un bon nombre de votants independentistes a ERC .