Telefónica ha accelerat el seu creixement el primer trimestre del 2022, període en què ha aconseguit elevar els ingressos a tots els mercats en què opera, en termes reportats, i en què ha obtingut un benefici net de 706 milions d'euros.





Durant els tres primers mesos de l'any, la companyia també ha progressat en l'execució del seu pla estratègic, amb la consecució de noves fites orientades a la creació de valor . En aquest terreny, ha destacat el tancament de l'adquisició dels actius mòbils d'Oi al Brasil, que generarà unes sinèrgies d'uns 1.000 milions d'euros. Han sobresortit igualment els acords aconseguits a Espanya pel que fa als drets d'emissió de LaLiga, amb una rebaixa als costos nets del 15% després de l'acord amb DAZN; la millora de la xarxa a Alemanya; els avenços en el procés de creació de vehicles de fibra a Espanya i el Regne Unit; o l'adquisició de la britànica Incremental per part de Telefónica Tech, a la qual s'hi ha sumat posteriorment la compra de BE-terna.





“El començament d'any sòlid protagonitzat per Telefónica en un escenari de tensions inflacionistes i inestabilitat geopolítica evidencia la fortalesa de la companyia per fer front a les situacions més adverses. Un cop més, es confirma que el pla estratègic del Grup és encertat i representa un full de ruta vàlid i robust per poder continuar donant el millor servei als nostres clients”, subratlla José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica.





“Durant el primer trimestre hem continuat complint la nostra estratègia, orientada a la creació de valor. L'exitós tancament de l'operació d'Oi al Brasil o l'acord signat amb DAZN pels drets de LaLiga demostren que Telefónica mai no descansa en l'execució del seu pla estratègic”, afirma el conseller delegat de la companyia, Ángel Vilá. La directora general de Finances i Control per a Telefónica i responsable d'Hispanoamèrica, Laura Abasolo, destaca al seu torn “l'arrencada robusta d'any, amb un creixement orgànic generalitzat i una sòlida generació de flux de caixa lliure”.





En aquest mateix context de compliment i execució del pla estratègic, Telefónica ha mostrat avenços en relació amb la digitalització del model de negoci, els processos del qual ja estan digitalitzats en un 81%, amb l'objectiu de continuar apalancant-se en la tecnologia i en l'eficiència per a continuar avançant en aquesta direcció.





Ingressos: creixement a tots els països





Els ingressos del primer trimestre han assolit els 10.883 milions d'euros, incloent-hi el 50% de la societat conjunta creada al Regne Unit (VMO2), cosa que representa un creixement del 3,2% respecte al mateix període del 2021.





En termes reportats, el creixement dels ingressos s'ha estès per tots els mercats en què opera el grup, amb increments de doble dígit al Brasil (+18,1%) i Hispam (+10,9%), per a un total de 9.410 milions. D'aquests ingressos, el 73% ja procedeix de la connectivitat de banda ampla i els serveis digitals, amb un increment de 2,1 punts percentuals respecte al mateix període del 2021.





El resultat operatiu abans d'amortitzacions (OIBDA) ha augmentat un 2,1%, fins a 3.753 milions d'euros , considerant el 50% de VMO2. En termes reportats s'ha situat en 3.199 milions d'euros, un altre cop amb augments de doble dígit al Brasil (+14,6%) i Hispam (+50,7%).





Per primera vegada en els darrers anys, l'evolució favorable dels tipus de canvi ha tingut un efecte positiu alhora en els ingressos i en OIBDA el mateix trimestre, amb una aportació de 242 milions a les vendes i de 95 milions al resultat operatiu abans d'amortitzacions.





Per mercats, Espanya ha representat el 28% dels ingressos obtinguts per la companyia ; Hispam, el 20%; Brasil, el 18%; Alemanya, el 18%; i el Regne Unit, el 14%. També per mercats, el 30% de l'OIBDA ha estat procedent d'Espanya; el 21%, del Brasil; el 16% d'Alemanya; el 16% de Hispam; i el 15%, del Regne Unit.





El creixement tant dels ingressos com de l'OIBDA camina pel camí dels objectius financers marcats per la companyia per al conjunt de l'any, consistents a aconseguir un creixement d'un dígit baix en tots dos apartats de manera orgànica. El mateix passa amb la ràtio inversió (CapEx) sobre vendes, que s'ha situat al 12%, davant l'objectiu anual que assoleixi una proporció de fins al 15%.





Telefónica Tech: creixement del 80%





Telefónica Tech ha accelerat el creixement en els tres primers mesos del 2022. Els seus ingressos han augmentat un 80,6% respecte al mateix període de l'any anterior, fins a 299 milions d'euros, gràcies al bon comportament de totes les àrees i a la integració de les operacions al llarg del 2021.





Pel que fa a Telefonica Infra , la companyia ha avançat durant el trimestre en el procés de creació de vehicles de fibra a Espanya i el Regne Unit, mantenint converses amb potencials inversors, i ha tancat l'aliança amb Pontegadea a Telxius, després de la venda de la participació de KKR.





Generació lliure de caixa: 15,5 vegades més que el 2021





Durant els tres primers mesos de l'any, Telefónica ha reportat una generació lliure de caixa de 513 milions d'euros incloent els arrendaments, 15,5 vegades més que el primer trimestre del 2021 per les subhastes d'espectre afrontades durant els primers mesos del passat exercici .





La inversió (CapEx) ha baixat un 4,9% de manera orgànica, fins a 1.320 milions d'euros, incloent-hi el 50% de VMO2, mentre que la caixa operativa (OIBDA – CapEX) ha crescut un 6,4%, també de forma orgànica, fins a 2.433 milions d'euros.





Sòlida posició financera: venciments coberts fins més enllà del 2024





Al tancament del primer trimestre, Telefónica compta amb una situació financera sòlida que li permet afrontar l'escenari actual de tensions inflacionistes i de pujades dels tipus d'interès , una posició que es beneficia igualment de les eficiències derivades del nou model de negoci. Tot i la pressió de la inflació a totes les regions en què la companyia opera, tant els ingressos com l'OIBDA han crescut de forma seqüencial a totes elles, i el 80% dels ingressos incorpora mecanismes en les tarifes que protegeixen contra aquest efecte. A més, Telefónica té dècades d'experiència en mercats amb taxes d'inflació altes.





Al tancament del primer trimestre, el deute financer net s'ha reduït fins als 27.453 milions d'euros, un 23,3% menys que el març del 2021. Del total del deute, més del 80% és a tipus fix, de manera que la companyia està protegida davant el possible encariment dels costos de finançament, i la vida mitjana del deute arriba als 12,9 anys.





A més, Telefónica té una important posició de liquiditat, que arriba als 22.302 milions d'euros, i té coberts els venciments fins més enllà del 2024.





Més clients i millors: base d'accessos de 368 milions





La base d'accessos del grup Telefónica s'ha situat a 368,3 milions al tancament del març, un 1,1% més que un any abans. Els clients de fibra han crescut un 20% i els de contracte mòbil ho han fet un 4,3% respecte al març del 2021.





La companyia continua posant el focus en el desplegament de fibra i en el desenvolupament de tecnologies sostenibles, obertes i virtualitzades . A tancament de març, Telefónica mantenia la seva posició de lideratge per nombre d'unitats immobiliàries passades amb fibra, incrementant la seva presència en un 6%, fins a un total de 162,9 milions de llars anteriors, de les quals prop de 85 milions ho fan a través de la pròpia xarxa de Telefónica.





Pel que fa a la tecnologia 5G , Telefónica ofereix cobertura a més de 400 localitats britàniques, al voltant de 250 ciutats alemanyes i en 21 brasileres, mentre que a Espanya cobreix aproximadament el 82% de la població. A més, continua la implantació de la tecnologia 5G stand-alone després de l'adquisició d'espectre a Espanya, el Regne Unit i el Brasil el 2021.

ESG i solidaritat amb Ucraïna





Els objectius de Sostenibilitat de Telefónica, integrats a l'estratègia de negoci de la companyia i alineats amb els ODS de les Nacions Unides, han avançat en el trimestre amb fites com l'impuls que ha suposat per al Hub d'Innovació i Talent la inauguració del nou campus d'Universitas, decidida aposta de Telefónica per l'ocupabilitat i la capacitació digital, així com les tres mencions WDA rebudes en reconeixement a la transparència en la gestió de la informació pel que fa als empleats de la companyia i de la cadena de valor.





Els objectius ESG de Telefónica són tangibles . La companyia persegueix aconseguir emissions zero netes el 2040, amb el target intermedi d'aconseguir-ho als principals mercats de la companyia el 2025 (Scope 1+2), i ser una companyia Zero Residus el 2030. També ho és assolir entre el 90-97 % de cobertura de banca ampla mòbil a les zones rurals d'Espanya, Brasil i Alemanya el 2024; comptar amb un 33% de dones directives el 2024; i eliminar la bretxa salarial bruta el 2050. I igualment tangible és l'objectiu de finançar sota criteris de sostenibilitat més de 10.000 milions d'euros els propers anys; assolir paritat de gènere en els principals òrgans de govern de la companyia el 2030; i mantenir una política de “tolerància zero” davant de la corrupció.





Telefónica i la seva Fundació també han mostrat la seva solidaritat amb Ucraïna durant el trimestre amb ajudes orientades als qui viuen a Ucraïna, amb les persones que hi tenen amics i familiars i amb tots aquells que busquen protecció en altres països. Les iniciatives s'han articulat a través de donacions monetàries i de serveis de telecomunicacions gratuïts (trucades, roaming o SMS), i de la mà d'empleats, voluntaris i organitzacions als diferents països on opera la companyia.