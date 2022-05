Alberto i Charlene de Mònaco signen una clàusula millorania /@AFP7 / Europapress





Alberto de Mònaco i Charlene de Mònaco porten en crisis anys, segons els rumors. Uns rumors que van anar a més quan ella va passar mesos va ser del Principat. Van estar temps sense aparèixer tots dos junts davant les càmeres, però el pas cap de setmana ho van tornar a fer.





Segons la revista francesa 'Voici', la parella va signar un a enteniment pel qual Charlene pot viure a Ginebra , però ha de tornar a Mònaco quan hi hagi actes oficials als quals hagi d'acudir com a primera dama. Això sí, no ho farà de franc. A canvi, la princesa rebrà 12 milions d'euros anuals .





A més, Charlene podrà tornar a Mònaco cada vegada que vulgui visitar els seus fills, ja que aquests es quedaran allà a viure amb el príncep Albert.