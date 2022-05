Pipi Estrada ha tornat a la palestra mediàtica i el cert és que ha format un gran enrenou al món Campos. Les declaracions del col·laborador de televisió han deixat impactats tots els espectadors, ja que ha descrit un perfil de Terelu Campos , la seva exparella, que desconeixíem i que ha molestat molt la seva família.





Alejandra Rubio @ep





Hem parlat amb Alejandra Rubio -de la qual també ha parlat- i ens ha confessat que està cansada de tot el que Pipi està dient d'ella i de la seva mare a la televisió: “Eh... és que ja he dit tot el que tenia que dir" i ha afegit: " No diré res més d'ell, no li donaré més joc a aquest tema ".





El fet que Pipi estigui treballant de nou a la televisió no li dóna cap seguretat que li pagui a Terelu Campos els diners que li deu: "Porta molt de temps per pagar la meva mare, no crec que perquè treballi ara hagi de pagar el deute ". També ha respost a les declaracions d'aquest en què assegura que la seva mare li deia què s'havia de posar cada vegada que sortia de casa: “ És que... què vols que et digui, quina pena, pobret, no puc suportar la pena ". "Per mi no és res a la meva vida" acabava tancant Alejandra el tema de Pipi Estrada i carregava contra Cuca García de Vinuesa: "A Cuca no la veig des que sóc nana, tampoc sap molt de la nostra vida" i assegurava que fa anys que aquesta persona no té relació amb la seva família: “Jo era molt petita, no en tinc ni idea”.





Pel que fa a la mort del periodista Jesús Mariñas, Alejandra s'ha mostrat molt emocionada: "Ha estat un pal per a tots, però bé, al final feia temps que estava malalt i la veritat, dono el condol a tota la seva família" i afegia: " La meva mare té molt de tracte amb Elio”.





Aquest cap de setmana, Alejandra gaudirà del casament del fill de Carmen Borrego i també ens ha confessat que té unes ganes immenses de festejar aquesta celebració amb tots els luxes: "Sí, ja queda poc, tot molt bé, al final és el meu cosí i em fa molta il·lusió que es casi, ens ho passarem molt bé”.