El fingit veritable /@Pablo-Ignacio de Dalmases





Va voler vincular-me l'atzar, salvades siguin les distàncies, amb Don Félix Lope de Vega i Carpio. Va ser en la meva joventut quan, sent alumne del curs llavors anomenat preuniversitari, em va correspondre en sort estudiar com a tema monogràfic de literatura a Lope de Viga i la seva comèdia “El villano al seu racó”. Un altre atzar diferent que el va vincular també amb Lope de Viga va ser el que va viure Lluís Homar, director de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic quan, recent possessionat del seu càrrec, es va trobar al carrer Almirall de Madrid amb Juan Mayorga qui li va parlar de “ El que és fingit veritable ”, aconsellant-li emfàticament que llegís i estudiés aquesta obra. Ho va fer, i va ser tan gran l'entusiasme que va despertar que va decidir dirigir el seu muntatge. Arriba ara a Barcelona, concretament al Romea, el director del qual, Josep Maria Pou , va convidar a Homar que convertís aquest teatre a “la casa” a la ciutat comtal de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic.





Coincident en el temps amb “l'Art nou de fer comèdies”, a “ El fingit veritable s'aprecia, segons Homar, el desig de Lope de passar d'un teatre cortesà a un altre popular, al punt que no només suposa “la posada en pràctica de “l'art nou”, sinó possiblement la millor obra de Lope” . Abans de posar-la en escena, l'actor i director es va documentar a fons. “Vaig llegir diverses biografies de l'autor per aprofundir en l'essència de la seva personalitat i en la manera com aquesta es reflectia implícitament o explícitament a la seva obra”. Va afegir que en els tres actes de “Lo fingido verdadero” hi ha en realitat altres obres de gènere i contextura dramàtica diferents que, en tot cas, i malgrat els seus aparents despropòsits, ens porten a preguntar-nos on és la veritat.





Aquest muntatge ha adquirit, a més, certs trets peculiars. De moment, Homar no ha “retocat” -com sol ser tan habitual avui dia- el text clàssic amb el recurs de suprimir personatges secundaris per tal d'estalviar despeses. Els ha conservat tots, si bé encarregant a alguns intèrprets doblegar o triplicar els papers. I amb una novetat afegida: fent que algun dels personatges masculins fossin encarnats per actrius, cosa que ens sembla una picada d'ullet a la inversa al teatre del segle d'or, quan eren homes els que representaven certs papers femenins. També ha prescindit d'escenografia magnificent i ha optat per una altra de molt senzilla, més aviat suggeridora. I pel que fa al desenvolupament del treball creatiu, va obligar els components de la companyia a iniciar els assajos amb tots els seus papers apresos, El resultat va resultar espectacular.





Arturo Querejeta, l'emperador Dioclecià de “Lo fingido verdadero”, que va acompanyar Lluís Homar a la presentació, va recordar el poder transformador del teatre i de l'amor, mentre que el director de l'obra, actor al seu torn per sobre de tot, no va dubtar a culminar la seva intervenció dient: “crec al teatre de la paraula”. En aquest cas, la del Fènix dels Enginys, que torna amb tota esplendor a Barcelona.