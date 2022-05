La policia britànica està perseguint dos homes que van intentar segrestar una nena de dos anys. L'incident va passar quan una dona estava amb la seva filla i el seu gos a The Mount, Ringwood, Hampshire (Regne Unit), entre les 10:40 am i les 10:50 del dimecres 11 de maig.





The Mount @googlemaps





Un portaveu de la policia de Hampshire va dir: "Una dona i la seva filla de dos anys van ser abordades per dos homes que van mostrar interès en el seu gos. La dona va informar que un dels homes va agafar la seva filla i va córrer amb ella cap a una urbanització propera " La nena va ser deixada anar després que el gos mossegués l'home a la cama ", relata.





"La jove i la seva mare estan sent recolzades per oficials especialistes que en aquesta etapa primerenca estan tractant de determinar les circumstàncies exactes del que ha passat i actualment ho estan tractant com un intent de segrest", van explicar des del Departament de Policia.





Els dos homes es descriuen com a blancs, d'uns 30 anys, tots dos d'aproximadament 1,70 metres, amb gorres, un amb texans blau clar i l'altre amb texans foscos.





La inspectora Janine Bradley va dir: "Aquest incident tindrà un impacte significatiu a la comunitat, i volem assegurar al públic que estem prenent aquest informe molt seriosament. Els nostres oficials estan realitzant investigacions exhaustives a l'àrea local, incloses visites casa per casa, vigilància de CCTV i hi haurà patrulles d'alta visibilitat a l'àrea per tranquil·litzar la comunitat”.





Parlant amb el Southern Daily Echo , la inspectora Bradley va advertir al públic que podrien veure més patrulles a l'àrea. “ Si veu els nostres oficials i té informació relacionada amb aquest incident, parli-hi. Això va passar en una zona residencial, a plena llum del dia, i vam implorar qualsevol que hagi vist o escoltat el que va passar que es presenti. ¿Potser coneix algú que avui ha patit una mossegada de gos a la cama?".