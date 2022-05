Almenys un mort i sis ferits en un bombardeig contra l'assentament fronterer de Soloji, a la regió russa de Belgorod, a la frontera amb Ucraïna , segons ha informat al seu canal de Telegram el governador de la regió, Viacheslav Gladkov .





" Les últimes dades sobre víctimes del Ministeri de Sanitat de la regió: sis ferits i un mort ", ha afirmat Gladkov, afegint que entre els ferits hi ha un nen de 14 anys, que està sent atès a l'hospital de Belgorod, tal i com ha recollit TASS.





Així, Gladkov ha explicat que "la població de l'assentament de Soloji serà portada a un lloc segur sota la direcció del cap del districte, Vladimir Pertsev i del cap del Ministeri d'Emergències regional, Sergei Potapov".





Les autoritats de la regió russa de Belgorod han anunciat aquest dimecres una pròrroga fins al 25 de maig de l'alerta per terrorisme a la zona , situada a la frontera amb Ucraïna, davant dels últims incidents en el marc de la invasió al país, llançada per les tropes russes el 24 de febrer.





Rússia ha denunciat diverses vegades atacs per part de l'Exèrcit ucraïnès contra Belgorod, situada a prop de la frontera i un dels principals punts per al subministrament d'armes i tropes a l'ofensiva contra el país europeu.