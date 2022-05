Partits polítics donen suport a una llei per mantenir l'anonimat de les fonts periodístiques davant un jutge /@Pixabay







La Constitució espanyola recull que els periodistes tenen el dret de mantenir en l'anonimat les seves fonts , aquelles que els proporcionen informació confidencial per treure notícies o exclusives. Tot i això, no hi ha cap llei que reconegui aquest dret, la qual cosa ha comportat que es produeixin situacions incòmodes i que han compromès la seguretat tant del professional com de la seva font durant processos judicials.





Per això, associacions professionals dels mitjans de comunicació, en concret la FESP i el Fòrum d'Organitzacions de Periodistes, van iniciar una ronda de contactes fa unes setmanes per intentar impulsar una llei que reguli la situació. Cosa que, segons revela Vozpópuli, recolzen PSOE, PP, Unides Podem, PNB i Més País.





Val a dir que aquesta llei evitaria situacions que s'han repetit en el temps. Per exemple, després de la filtració de la sentència del cas Rumasa o del de les perquisicions vinculades a la font que va contribuir a donar a conèixer el fals màster de Cristina Cifuentes.





Per tot això, Isabel Rodríguez, ministra d'Administracions Territorials i portaveu de l'Executiu, ha explicat als representants dels periodistes que volen treure endavant aquesta iniciativa ràpidament. És més, ha comentat que ja s'hi ha començat a treballar.