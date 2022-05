El conseller d'Educació, Josep González-Cambray , ha assegurat que farà "el que calgui per protegir les adreces dels centres" educatius davant de l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'executar en un màxim de 15 dies la sentència que obliga a impartir com a mínim un 25% d'hores lectives en castellà.





Josep González-Cambray





" El que hem d'evitar és que el TSJC s'adreci als centres educatius ", ha advertit en una entrevista de TV3 d'aquest dijous, en què ha explicat que avui es reuniran amb les adreces i aquest divendres ho faran amb les entitats per "posar en comú" la situació.





Ha considerat "molt probable" que la Conselleria enviï la instrucció, si això és, en les seves paraules, la millor solució per protegir les direccions dels centres, però no n'ha concretat el contingut i ha dit estar buscant la millor fórmula per a això.





Ha repetit que la sentència que dicta la presència del castellà a les aules en un 25% s'extralimita de les competències d'un tribunal , l'ha qualificada d'esperpèntica i ha assegurat que no es correspon amb les metodologies educatives actuals: "És un problema que no existeix realment, se l'han inventat els tribunals. No coneixen la situació real a les aules".





CONSENS POLÍTIC I ÚS REIAL DEL CATALÀ





El titular d'Educació ha sostingut que la modificació legislativa -en al·lusió a la Llei de Política Lingüística- és "imprescindible per avançar" cap a un context que garanteixi el model d'escola catalana, i ha demanat a les formacions polítiques estar a l'alçada de les circumstàncies.





" No contemplo un escenari on tots els partits que defensen el model d'escola catalana no se sumin a una eina que ho referma. En aquest moment no ho puc entendre ", ha assegurat en ser preguntat per la possibilitat de presentar davant el Parlament la proposta de modificació de la Llei de Política Lingüística sense el vistiplau de Junts.





Cambray ha demanat posar el focus en l'ús social del català, especialment en la relació entre els alumnes, on ha opinat que les dades reflecteixen una situació molt preocupant: "No es tracta tant de percentatges sinó que hi hagi un ús real del català a els centres educatius".





"La nostra prioritat és incrementar l'ús del català als centres educatius i, per això, farem el que calgui", ha destacat.





SINDICATS





El conseller ha lamentat l'absència dels sindicats educatius a les taules sindicals convocades i ha subratllat la voluntat d'arribar a un acord: "Hem fet fins a cinc propostes d'acord als sindicats i ens hem trobat la cadira buida".





Ha assegurat que han ofert resposta a set de les catorze reclamacions sindicals i que la resta es calendaritzaran al llarg de la legislatura, i ha rebutjat posposar l'avenç de l'inici del curs escolar: "No es pot fer tot alhora per al proper curs".