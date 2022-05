Mor d'un infart quan es desfeia del cadàver de la dona /@Pixabay







Un home de 60 anys va morir als Estats Units quan intentava enterrar el cadàver de la seva dona, a qui havia escanyat, han informat les autoritats de Carolina del Sud.





Els agents van ser alertats que hi havia un home inconscient a Trenton, en un habitatge, i quan van arribar es van trobar el cos sense vida de Joseph McKinnon, va dir l'algutzir del comtat d'Edgefield en un comunicat que s'ha difós pel país.





"McKinnon no presentava signes de traumatisme i es va sospitar que es va morir per causes naturals. Mentre s'investigava la mort i es notificava als familiars, es va localitzar un segon cos en una fossa recent oberta. Patricia Ruth Dent, de 65 anys i de la mateixa direcció, que va semblar haver mort a causa d'un crim", es llegeix al comunicat.





La dona va ser trobada lligada i embolicada amb bosses dins de la fossa. Després, les autòpsies van confirmar que ell va morir d'un infart i ella escanyada.