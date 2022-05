Hotel Meliá South Beach @ep





Un home britànic ha mort després de precipitar-se des d'un setè pis a un hotel de Magaluf (Mallorca), segons ha publicat Crónica Balear . L'accident s'ha produït cap a les 8.30 hores a l'hotel Meliá South Beach. Fins al lloc s'han desplaçat sis patrulles de la Policia Local de Calvià, algunes patrulles de la Guàrdia Civil i els serveis mèdics, que han certificat la mort de l'home.





La Guàrdia Civil investiga com s'ha produït la caiguda. Sembla que hi havia dues amigues del turista, que havia conegut la mateixa nit, dins de l'habitació. Alguns testimonis han vist com el turista estava "fent coses rares" des del balcó i que mostrava un comportament "estrany".





Es tracta del primer mort per balconing d'aquesta temporada a les Balears . Segons exposa Crònica Balear , se sospita que l'home podria anar sota els efectes d'algun estupefaent.