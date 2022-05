Pablo Iglesias @ep





L'exvicepresident del Govern i exlíder d'Unidas Podemos, Pablo Iglesias , ha assegurat que "convindria prescindir" de la ministra de Defensa, Margarita Robles , després del cas d'espionatge amb el programari Pegasus. En una entrevista aquest dijous a Catalunya Ràdio, ha apuntat que el president del Govern, Pedro Sánchez, "potser hagi calculat que convé més posposar la decisió" de treure Robles del Consell de Ministres, i ha afegit que si ho decideix no avisarà.





"Sánchez ha demostrat actuar amb fredor de cirurgià", ha afirmat Iglesias, que ha afegit que ja es veurà si a la propera remodelació del Govern segueix estant l'actual ministra de Defensa.





Per Iglesias, és "difícil d'explicar" que s'hagi cessat la directora del CNI, Paz Esteban, per una sentència de seguretat i no la ministra responsable del CNI, i ha apostat per netejar els aparells de l'Estat d'elements no democràtics, en les paraules.





L'exvicepresident ha atribuït a l'"Estat profund" l'espionatge tant a líders independentistes com a membres del Govern, i considera que això suposa una degradació de la democràcia espanyola que s'ha de prendre molt de debò pels demòcrates.





Iglesias ha avisat que si es compleixen les enquestes i d'aquí a un any PP i Vox arriben al Govern "hi haurà il·legalització de partits i assalt de competències autonòmiques" , i ha sostingut que Espanya s'assemblaria més a sistemes com el d'Hongria, Polònia o Turquia, davant del que ha dit que cal estar alerta.