Arxiu - Terrasses a la plaça Reial de Barcelona. ARXIU - ASSOCIACIÓ D'AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REAL





Els restauradors de la plaça Reial han retret a l'Ajuntament de Barcelona les "contínues inspeccions irregulars" que estan rebent per part del districte i de la Guàrdia Urbana de Barcelona des de l'octubre passat, en un comunicat de l'Associació d'Amics i Comerciants de la Plaça Reial aquest dijous.





En concret, han criticat que "en els darrers anys han notat una falta de diàleg amb els responsables del districte" i que a l'octubre van rebre una inspecció per controlar el nombre de taules a les terrasses, i al febrer i març van començar a rebre sancions.





Els restauradors han assegurat que el cap de setmana del 8 al 10 d'abril agents de la Guàrdia Urbana "van irrompre a la plaça Reial durant el sopar i van començar a retirar les taules, i en algun cas, fins i tot van fer moure els clients al·legant que les taules eren il·legals", i han qualificat com l'episodi més tens.





Davant d'aquesta situació, lamenten que no van tenir --literalment-- més remei que acceptar la situació, i han asseverat que "després de presentar al·legacions van poder demostrar que no hi havia cap irregularitat, fins al punt que el 29 d'abril, la Guàrdia Urbana es va va disculpar per un mal entès entre ordres internes".





L'associació ha al·legat la seva funció social "crucial de dinamització" al barri, amb l'organització d'accions culturals i lúdiques sense ànim de lucre, així com una bona sintonia amb els veïns, que, segons ells, considera que les terrasses afavoreixen la millora de la seguretat i la neteja de la plaça.





Han afegit que en els casos en què no "van poder trobar irregularitats a les taules", els inspectors van obrir expedients per elements suposadament no autoritzats que ni tan sols estan tipificats a les ordenances municipals , segons els responsables dels negocis.





Els restauradors han explicat que la "majoria" de multes les han recorregut i guanyat, un fet que, a parer seu, evidència que aquestes actuacions poden ser concebudes com un abús de poder, i fins i tot, prevaricació, han conclòs.