El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá , ha indicat aquest dijous que la baixa laboral de tres dies per a les dones per menstruacions doloroses, que ahir va anunciar la ministra d'Igualtat, Irene Montero, dins la nova llei de l'avortament , està encara "en discussió" al Govern.





Escrivá, que va participar al Congrés d'EFPA, va assegurar que l'Executiu està treballant "internament" en aquesta llei, que encara es troba "en procés de treball intern als òrgans col·legiats del Govern".





Dit això, va afirmar que del que tracta aquesta norma és d'"harmonitzar" dos elements orientats a millorar la situació de les dones , d'una banda, millorar-ne la protecció i, de l'altra, impulsar la seva participació en el mercat laboral en "millor condicions" ". "En això estem, però encara està en procés intern de discussió al Govern", ha indicat.





D'altra banda, Escrivá ha defensat "el segon pilar" del sistema públic de pensions, que és el desenvolupament dels plans d'ocupació d'empreses, i ha afegit que ja està molt avançat el tràmit parlamentari, i per això espera que estigui en marxa "ho abans possible" i pugui impulsar l'estalvi a mitjà i llarg termini, sobretot, de les rendes mitges i baixes.





ACTUALITZAR LES PENSIONS AMB L'IPC





El ministre va tornar a defensar l'actualització de les pensions amb l'IPC malgrat l'alça dels preus, i va assegurar que es tracta d'una reforma de "llargíssim termini" que no es pot modificar per una situació d'inflació "transitòria". A més, ha recordat que compta amb el consens parlamentari i els agents socials. "No està en discussió ni posa en risc la sostenibilitat del sistema de pensions", va afirmar.





Per acabar, sobre la ruptura de les negociacions dels agents socials sobre la pujada dels salaris, Escrivá va dir que aquest assumpte s'ha de deixar en mans d'empresaris i sindicats, encara que va admetre que hi ha "consideracions sectorials" que han de determinar el límit de creixement dels salaris a cadascun dels sectors.





"Cal deixar els agents socials, és un àmbit seu de discussió i no crec que des del Govern hàgim de tenir posicions particulars", va reiterar.