L'app mòbil de CaixaBank presenta el millor exercici digital del sector bancari







L'app mòbil de CaixaBank presenta el millor exercici digital del sector bancari el primer trimestre del 2022, segons el rànquing elaborat per Smartme Analytics, de manera que ha desbancat per primera vegada en aquest lloc BBVA, que ha passat al segon lloc de la classificació, mentre que Imagin ocupa el tercer lloc.





El Mobile Performance Index (MPIx) de Smartme Analytics puntua les aplicacions per sector del 0 al 100 en funció de l'algorisme de Smartme que utilitza els milions de dades registrades en temps real d'una mostra representativa de 12.600 usuaris monitoritzats mensualment a través de tecnologia. Les variables principals que avalua són la quota de mercat, la vinculació dels clients amb els serveis digitals que utilitzen i el temps d'ús o temps per sessió.





L'índex MPIx del primer trimestre del 2022 atorga a CaixaBank 68,64 punts, a BBVA 62,56 punts, a Imagin 53,15 punts, a ING 47,13 punts i a Santander 46,60, i CaixaBank és l'única que creix respecte al període anterior, incrementant un 4,9% la puntuació.





Entre els neobancs, Imagin (CaixaBank) se situa al capdavant amb 84,59 punts, seguit de lluny de Revolut (67,34 punts) i Rebelion Pay (59,26 punts), mentre que el rànquing de mètodes de pagament el lidera Google Pay, amb 74,37 punts, seguit de Samsung Pay (73,39 punts) i Sabadell Wallet (41,76 punts).





El sector de les aplicacions fintech està guanyant cada cop més usuaris, amb una quota del 12,6% i un creixement del 23,5% respecte al trimestre anterior. Aquest és l'únic sector que va créixer entre el gener i el març, impulsat per l'auge de Goin, una eina per a smartphone destinada a l'estalvi i la inversió particular que ha incrementat un 51% la quota.





LA PENETRACIÓ DE BANCA DIGITAL SEGUEIX CREIXENT



Segons les dades de Smartme, el 84,5% de la població espanyola digital (entre 18 i 65 anys) utilitza algun servei financer des del telèfon mòbil. Això suposa un augment del 2,8% durant el trimestre i del 28,4% durant l'any.





Els usuaris d'apps financeres són un 59% dones i 41% homes i tenen un nivell digital "alt o molt alt", amb una mitjana d'edat de 39 anys per al sector femení i 41 per al masculí.





En general, es dedica una mitjana de 40 minuts al mes a la banca i s'utilitzen, almenys, dues apps diferents, per la qual cosa el nivell d'engagement és baix.





La consellera delegada i fundadora de Smartme Analytics, Lola Chicón, ha posat en valor que el sector financer ha aconseguit implantar “una digitalització molt reeixida”.





"No només es tracta que tota mena d'empreses desplacen les seves funcions a l'entorn app, sinó que els usuaris les han rebut de manera molt positiva. A més, cada dia sorgeixen noves eines financeres a l'entorn digital: els neobancs han estat l'agent del canvi en els últims anys i ara sembla que són les apps de fintech les que lideren aquesta nova onada", ha assenyalat.