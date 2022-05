Aragonès i Cambray es reuneixen amb les adreces de centres després de la interlocutòria del 25% /@EP







El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d´Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, s'han reunit aquest dijous al Palau de la Generalitat amb la Junta permanent d'adreces de centres educatius, ha informat el Govern.





Ho han fet després que dilluns el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordenés en una interlocutòria a la Conselleria d'Educació que executi en un màxim de 15 dies la sentència que obliga a impartir almenys un 25% d'hores lectives a castellà.





El conseller d'Educació ja va anunciar dilluns que la Generalitat presentaria un recurs de reposició a la interlocutòria, i la va qualificar “d'aberrant” a nivell pedagògic i jurídic.





Aquest dijous, en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha remarcat que farà "el que calgui per protegir les direccions dels centres".





Ha considerat "molt probable" que el departament enviï una instrucció als centres, si això és, en les seves paraules, la millor solució per protegir les direccions dels centres, però no n'ha concretat el contingut i ha dit estar buscant la millor fórmula per això.