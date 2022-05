"Amb aquest estudi confirmem algunes realitats ja observades, com ara que cal crear una legislació clara davant la problemàtica que doni solucions reals que no recaiguin sempre en les famílies. Creiem que des de l’Ajuntament hem de ser motor de progrés i, per ser-ho, ens cal reflexionar i afrontar aquesta qüestió", ha detallat la regidora Núria Pi.







"La investigació ha analitzat sis vessants diferents de la situació del col·lectiu: dades sociodemogràfiques, procés migratori, condicions laborals i drets, treball de cures i de la llar, violències estructurals i conjunturals i xarxes professionals, i ha posat de manifest algunes problemàtiques i mancances del sistema que dificulten la integració d’aquestes persones", explica l'Ajuntament.





En les seves paraules, "més enllà de les ajudes existents, l’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona s’han proposat fer un pas més a l’hora de contribuir a millorar les condicions laborals i de vida d’aquestes persones. Basant-se en l’estudi “Dones que fan treballs de cures i de la llar. Desigualtats i violències”, han llistat un seguit de mesures per superar els principals obstacles i dificultat detectats durant la investigació".





Les setze accions proposades pretenen incidir en tres àmbits: les polítiques públiques de contractació, les polítiques públiques de reconeixement, i les polítiques específiques per dur a terme des dels Serveis Socials i Comunitaris.





"Algunes de les mesures proposades són: promoure les contractacions en confluència amb el règim general de la Seguretat Social i d’acord amb les lleis laborals; donar suport i impuls a l’economia social i solidària i reconèixer el valor i la tasca que realitzen algunes iniciatives comunitàries per ajudar les famílies nouvingudes; facilitar recursos per la formació professionalitzadora i l'homologació de titulacions; agilitzar l’empadronament; visibilitzar la realitat de les dones que fan treball de cures i de la llar i elaborar materials de difusió per a la ciutadania; crear espais participatius perquè les dones comparteixin experiències i exposin les seves necessitats; posar en marxa un servei municipal d'atenció a persones en contextos de vulnerabilitat; incrementar el personal professional del servei Primera acollida o potenciar la participació del tercer sector o d’organitzacions civils en l'atenció a persones i dones en situació de risc", han dit.