La síndrome de mort sobtada del lactant afecta aproximadament un de cada 1.000 naixements i al voltant d'un 20% dels casos de SIDS s'identifica una mutació causal assevera el doctor Juan Pablo Ochoa, director de Cardiologia de Health in Code, que destaca que, aquest percentatge, semblant al del conjunt de mort sobtada inexplicada de l'adult.





En aquest sentit, la doctora Maria Valverde Gómez, cardiòloga especialista en malalties cardíaques hereditàries de Health in Code, sosté que “l'evidència disponible suggereix que el SIDS és el resultat d'una combinació de condicions biològiques, genètiques i ambientals.

Moltes d'aquestes condicions genètiques afecten el cor i el sistema nerviós, podent ser heretades o generades "de nou" en el subjecte que pateix l'esdeveniment".





La síndrome de mort sobtada del lactant (SIDS) s'atribueix com la causa d'una mort quan la mort d'un nen menor d'un any continua sense explicació després d'una investigació exhaustiva que contempla la realització d'una autòpsia completa, l'examen de l'escena de la mort i la revisió de la història clínica. Actualment, suposa una de les causes principals de mortalitat en els nens durant el primer any a Espanya i al món desenvolupat.





La taxa de SIDS va disminuir de manera significativa a la dècada dels 90 després d'implementar-se les mesures de les societats de pediatria sobre el son segur en nens. Algunes d'aquestes recomanacions són ficar-se al llit al nadó de panxa enlaire (ni de costat ni de cap per avall), ubicar el bressol a l'habitació dels pares, fer servir un matalàs ferm, evitar col·locar elements solts al bressol (llençols, mantes, edredons, coixins o joguines), no abrigueu massa al nadó i no fumeu ni beveu durant l'embaràs. L'alletament matern i l'ús del xumet també han demostrat reduir aquest risc. No obstant això, el fet que en els darrers anys la taxa romangui estable reflecteix que encara hi ha factors no identificats.





Quant a la prevenció, hi ha tractaments i recomanacions que disminueixen el risc d'esdeveniments fatals a les principals cardiopaties que presenten mort sobtada. "La identificació d'una variant patogènica associada a la mort sobtada permet que les famílies portadores tinguin tota la informació possible a l'hora de fer una planificació familiar", afegeix el doctor.





Per això, Health in Code ofereix estudis genètics sobre qualsevol tipus de cardiopatia hereditària vinculada amb arítmies ventriculars i la mort sobtada. El director de cardiologia de Health in Code afegeix que "generalment és el metge qui sol·licita l'estudi i, en aquests casos, oferim suport i assessorament tant abans de dur a terme l'estudi com posteriorment, analitzant els resultats obtinguts per determinar quina és la millor manera d'abordar el seguiment dels pacients i la família”.