Josep Rius @ep





El portaveu de Junts, Josep Rius , ha anunciat aquest dijous que no participaran de cap reforma de la Llei de Política Lingüística perquè consideren que “no té consens polític ni amb el sector educatiu ni amb les entitats que defensen el català”.





Així ho han anunciat en roda de premsa després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordenés dilluns a la Conselleria d'Educació que executi en un màxim de 15 dies la sentència que obliga a impartir com a mínim un 25% d'hores lectives en castellà.





Segons Rius, han traslladat aquesta decisió al president de la Generalitat, Pere Aragonès , i a ERC, i també ha explicat que els propers dies traslladaran al Govern una proposta "sobre com actuar per protegir el català", de la qual no ha volgut donar detalls.





Posteriorment, enviaran aquesta proposta alternativa a la resta de formacions que van participar de l'acord inicial --PSC-Units i comuns-- i a les entitats del sector educatiu i que defensen el català.





Tot i admetre que al Parlament hi ha majories alternatives per tirar endavant la reforma de la llei --ERC, PSC i comuns podrien aprovar la reforma-- , ha deixat clar que Junts no la donaria suport, i ha evitat concretar com afectaria aquesta decisió a l?estabilitat del Govern.





A més, ha argumentat la decisió de no participar de la reforma de la llei perquè "no impedeix una decisió judicial que imposa el 25% de castellà a les aules", i ha advertit que el TSJC la pot tornar a impugnar.





"El que no farem és modificar una llei per acatar la sentència del TSJC" , ha recalcat el portaveu de Junts, el grup parlamentari del qual es va despenjar a finals de març de l'acord aconseguit inicialment amb PSC-Units, ERC i els comuns per reformar la norma després de les pressions internes que van rebre de sectors del partit que desaprovaven el contingut.





Després, van reclamar que la reforma es fes amb consens de totes les parts, i aquest és el motiu pel qual han mantingut "silenci" des de llavors, ha destacat.





CONDICIONS





Segons Rius, després de la seva decisió de desmarcar-se de l'acord inicial, van demanar que el text que es negociés mantingués el català com a llengua vehicular "sense dubtes interpretatius, lingüístics ni jurídics"; protegís les direccions dels centres i els docents, validant els projectes lingüístics de cada centre a través del Govern, i protegís la immersió i mantingués les aules d'acollida.





Al seu parer, aquestes tres condicions no han estat acceptades per la resta de formacions, i ha afegit que la interlocutòria del TSJC ha evidenciat que la reforma de la Llei de Política Lingüística "no servirà per protegir la immersió, perquè el TSJC ja coneixia la proposta de modificació quan va dictar la interlocutòria i, malgrat això, va seguir endavant”.





"A la defensa del català, Junts no accepta lliçons de cap partit. Menys encara del PSC, el partit que va retallar l'Estatut, va aplaudir la sentència del TC, que va obrir la porta a acabar amb la immersió i va evitar blindar la immersió amb la ' Ley Celaá', feta pel PSOE amb el suport d'ERC", ha subratllat.