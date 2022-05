Victor Terradellas @ep





L'exresponsable de Relacions Internacionals de CDC i president de la Fundació Catmón, Víctor Terradellas , ha assegurat aquest dijous que emissaris russos van oferir a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont una trucada de vídeo amb el president rus, Vladimir Putin, el 2017.





En una entrevista de Rac1 aquest dijous, i preguntat per què va dir Puigdemont sobre la proposta, ha contestat: "Va dir que si es volia fer, que es fes. Suposo que encantat, com tots nosaltres".





“ Hauríem de situar-ho en el context en què estàvem treballant. 2017 no és 2022 ”, ha subratllat Terradellas, que ha detallat que a finals d'octubre del 2017 hi va haver dues reunions de Puigdemont amb persones suposadament relacionades amb el Kremlin.





En una primera reunió a la Casa dels Canonges --ha relatat-- hi van participar Puigdemont, Terradellas, un suposat exgeneral rus i un català amb vincles amb Rússia: allà es va "parlar de soldats" i d'un suposat suport militar a Catalunya en cas de independència.





Segons ha relatat, també van traslladar a Puigdemont que des de Rússia "volien construir, o volien" que Catalunya participés en la construcció d'una legislació sobre criptomonedes, i a canvi estaven disposats a donar suport a la independència.





Terradellas ha mantingut que Puigdemont va expressar el seu "escepticisme" i incredulitat després de la reunió, encara que tots dos van arribar a la conclusió que podien continuar parlant amb ells per mantenir el contacte.





A la segona reunió, que va tenir lloc l'endemà, un "emissari rus" va oferir que Rússia financés part del deute que Catalunya tindria amb Espanya en cas d'independència, amb un document bancari que acreditava fons per valor de 500.000 milions de dòlars.





També van abordar la situació política catalana del moment: “Ens van comentar fora del despatx que tot estava molt verd”; en aquesta segona reunió també va participar la llavors dirigent de Junts Elsa Artadi, ha relatat el president de la Fundació Catmón.





ACTUABA COM A INTERMEDIARI





Preguntat per si actuava per ordre de Puigdemont en els contactes internacionals, Terradellas ha respost que ho feia --en les seves paraules-- sota la seva consciència i treballava per aconseguir la independència amb el Govern "o amb qui fos".





Ha destacat que llavors no ostentava cap càrrec públic i que actuava com a intermediari, i ha afegit que a hores d'ara té "poc" contacte amb Puigdemont.





Terradellas va declarar aquest dimecres davant del jutge durant tres hores com a imputat per presumpte desviament de fons a través de subvencions de la Diputació de Barcelona i durant la seva intervenció va abordar aquestes reunions amb "emissaris russos".





Preguntat a l'entrevista per si l'estada de Puigdemont a Waterloo es va poder finançar amb criptomonedes, com investiga el jutge que instrueix la causa, ha dit que "podria jurar que no. Però no posaria la mà al foc".