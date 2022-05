Policia Nacional @ep





La Policia Nacional ha detingut a Eivissa una dona per un delicte de simulació de delicte després que hagués assegurat haver estat víctima d'un robatori per part d'uns assaltants que l'havien adormit amb alguna substància, per deixar-la abandonada després a una platja del nord de l'Illa robant-li un rellotge d'alta gamma i 8.000 euros.





Segons ha informat la Policia Nacional, el 22 d'abril passat es va rebre una denúncia interposada per una dona hispà brasilera de 61 anys que va assegurar haver estat víctima d'un delicte violent greu.





Segons va explicar ella mateixa a dependències policials, va ser abordada en ple centre d'Eivissa quan es disposava a fer una donació a una coneguda ONG, relatant com dos individus li van col·locar a la cara un tros de roba impregnada en alguna substància, per la qual cosa des d'aquest moment no recordava res més.





Transcorregudes diverses hores, aquesta persona va explicar com va aparèixer lligada de mans en una platja del nord de la Illa on va ser trobada per una parella de turistes . La dona va ser traslladada després pels serveis d'emergències a l'Hospital Can Misses.





Des d'un primer moment, i tenint en compte la gravetat dels fets denunciats, els investigadors van realitzar totes les indagacions necessàries per identificar els presumptes autors dels fets. Segons ha relatat, aquests haurien adormit la víctima amb algun tipus de substància, per traslladar-la per força en algun vehicle i deixar-la tirada i lligada de mans a la zona de la Cala de Sant Vicent. Finalment, li van robar els 8.000 euros que la dona donaria, així com un rellotge d'alta gamma d'or amb diamants.





Tot i això, després del resultat de les primeres gestions, la Policia va detectar una sèrie d'incoherències en els fets narrats per la denunciant, per la qual cosa es va determinar que la història era falsa.





La policia continua investigant les raons que van portar aquesta dona a mentir.