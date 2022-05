Naturgy guanya 347 milions al març, un 9,4% menys /@EP







Naturgy va obtenir un benefici net de 347 milions d'euros el primer trimestre de l'any , cosa que representa una caiguda del 9,4% respecte als guanys de 383 milions d'euros en el mateix període de l'exercici anterior, malgrat l'escenari de alta volatilitat, va informar la companyia.





El resultat brut d'explotació (Ebitda) del grup es va situar al tancament del mes de març passat als 1.074 milions d'euros, amb una alça del 9,4% respecte de fa un any.





La xifra de negocis de l'energètica presidida per Francisco Reynés es va disparar un 73,7% en el període del gener al març, fins a 8.141 milions d'euros.





El benefici net ordinari de Naturgy al tancament del març va pujar a 354 milions d'euros, amb una alça del 9%, mentre que l'Ebitda ordinari va ser de 1.072 milions, un 4% més.





L'energètica va destacar que aquest primer trimestre del 2022 va donar "un comportament desigual" als països on opera i una evolució variable de la demanda, que reflecteix els escenaris macroeconòmics, tendències energètiques i meteorologia diversa.





Així, en general, el període va estar marcat per la recuperació de les activitats internacionals, mentre que l'operació a Espanya va continuar experimentant pressió als marges de comercialització, en part afectada per contractes que no reflecteixen l'increment global dels preus del gas i la electricitat.





VENUDA TOTA LA SEVA CAPACITAT INFRAMARGINAL PER SOTA DE 67 EUROS/MWH



D'altra banda, Naturgy ha destacat que ha venut a llarg termini a clients finals tota la seva capacitat inframarginal de generació elèctrica per sota del preu fixat pel Govern de 67 euros per megawatt hora (MWh) i que ha hagut d'acudir a comprar electricitat.





Pel que fa a les seves inversions, es van incrementar un 32%, fins a 259 milions d'euros, havent començat la construcció de 582 megawatts (MW) de generació renovable durant el trimestre.





El deute net del grup energètic se situava a tancament del primer trimestre a 13.062 milions d'euros, en línia amb el tancament de l'any 2021.