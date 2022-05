La primera ministra de Finlàndia, Sanna Marin @ep





El president i la primera ministra de Finlàndia, Sauli Niinisto i Sanna Marin , respectivament, han anunciat aquest dijous el seu suport a la possible adhesió del país a l'OTAN i han recalcat que l'entrada d'Hèlsinki a l'Aliança Atlàntica "enfortiria la seguretat de Finlàndia ".





"La pertinença a l'OTAN enfortiria la seguretat de Finlàndia. Com a membre de l'OTAN, Finlàndia enfortiria a l'aliança en conjunt. Finlàndia ha de presentar la seva candidatura a l'OTAN amb urgència. Esperem que els passos encara necessaris a nivell nacional per assolir aquesta solució siguin donats ràpidament durant els propers dies", han destacat.





Les oficines de la Presidència i el Govern finlandès han publicat un comunicat conjunt en què Niinisto i Marin han ressaltat les "importants discussions" sobre la possible entrada de Finlàndia al bloc i han subratllat que "era necessari temps per a la formació d'una posició nacional tant al Parlament com a la societat en conjunt”.





“ Ha calgut temps per dur a terme contactes internacionals estrets amb l'OTAN i els seus països membre, així com amb Suècia. Volíem donar al debat l'espai que necessita ”, han dit. "Ara que s'acosta el moment de la presa de decisions subratllem la nostra posició comuna per informar grups parlamentaris i partits", han dit.





Niinisto mateix va afirmar dimecres que la possible adhesió de Finlàndia a l'OTAN no està dirigida "contra ningú", en al·lusió a Rússia, que s'ha mostrat contrària a aquesta opció. "Si volem maximitzar la nostra seguretat, significa maximitzar la defensa del nostre país" va dir durant una roda de premsa amb el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson.





Tant Finlàndia com Suècia han considerat la possibilitat d'abandonar aquest estatus a llarg termini i ingressar a l'Aliança Atlàntica en el context de la invasió russa d'Ucraïna. Els últims sondejos apunten que el 68% dels finlandesos recolzen unir-se a l'OTAN, més del doble que abans de la invasió d'Ucraïna, i que només el 12% s'hi oposa. A Suècia és més ajustada, però també hi ha suport majoritari a unir-se a l'OTAN.







Si l'adhesió de Suècia i Finlàndia fructifica, els 30 països membres de l'OTAN hauran de ratificar la membresía de les dues nacions europees, cosa que pot durar un altre llarg període d'entre quatre mesos i un any , si bé s'estima que es resoldria a la forquilla més curta de temps.





L'entrada de Suècia i Finlàndia a l'OTAN podria culminar-se abans de final d'any o principis del 2023, després d'un procés de negociacions de tan sols uns dies atesa la proximitat dels dos països escandinaus amb l'Aliança Atlàntica, va assegurar un portaveu de la OTAN.