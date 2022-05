Alfonso Rueda Valenzuela acaba de ser elegit president de la Xunta de Galícia gràcies a la majoria absoluta del PPdeG al Parlament de Galícia.





Els conservadors van treure la investidura endavant malgrat l' absència de Pedro Puy . El seu portaveu parlamentari va patir una indisposició que va obligar-lo a traslladar a l'hospital.





La votació va ser més accidentada del que s'esperava, amb dubtes de si s'havia de repetir o no la votació un cop començada per una confusió al sistema de vot.













En la seva última intervenció al ple d'avui, Rueda va criticar Pontón per presentar-se com a candidata en comptes d'actuar com a líder de l'oposició. En l'ideològic, va mostrar un discurs continuista respecte a l'era Feijóo -es va mostrar "molt orgullós" d'aquests anys com a vicepresident- i va prometre estabilitat i suport a la unitat d'Espanya i a la monarquia.





Rueda es va mostrar crític amb els populismes i els nacionalismes, defensant el concepte d'Espanya com una germandat.





En la rèplica, el nou mandatari va prometre escoltar les propostes del Bloc, però li va demanar que siguin realistes. El proper president del PPdeG va recordar al Bloc que la transferència de l'AP-9, que el Bloc va arrencar al PSOE a les negociacions de la investidura de Pedro Sánchez, no s'ha concretat. Al seu contrincant, Ana Pontón, li





Al PSOE li va retreure que qüestionés la legitimitat de la seva elecció. Rueda va recordar els embolics interns del PSOE i que Sánchez va ser elegit president una vegada quan no era ni diputat. El polític conservador li va allargar la mà en tot cas per arribar a pactes en temes com el futur de la planta de Stellantis a Vigo.





Per part del PP, va haver d'intervenir al torn final d'al·locucions al Ple del Parlament el viceportaveu, Miguel Tellado, després de l'absència de Puy. Tellado va criticar l'oposició per la suposada falta d'experiència en la gestió. El que seguirà sent l'escuder de Feijóo, ara a Gènova i al Senat, va assegurar que no hi ha alternativa real al PP a Galícia i va recordar els embolics interns del bipatirt.