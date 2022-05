Marta Vilalta @ep





La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta , ha acusat aquest dijous Junts d'actuar amb "irresponsabilitat i resignació" en desmarcar-se de manera definitiva de la reforma de la Llei de Política Lingüística que van presentar juntament amb els republicans, PSC i comuns .





" Lamentem que a Junts els pesi més el partit que el país. Que prenguin les decisions en funció dels interessos personals en lloc dels interessos col·lectius del país, com és la defensa del consens sobre el català", ha criticat en roda de premsa .





Vilalta ha sostingut que davant l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'aplicar la sentència que fixa un 25% de castellà a l'escola catalana, cal responsabilitat i fermesa en defensa del català i creu que Junts ha actuat fent al contrari.





" Lamentem que avui novament les discrepàncies internes d'una organització política trenquin un consens molt ampli, del 80%, un consens històric en defensa de la llengua i la protecció del català ", ha dit.





Per a ella, la decisió de Junts de desvincular-se de la reforma de la Llei de Política Lingüística suposa "no fer res" davant la sentència del 25% perquè, al seu parer, no han plantejat cap proposta ni cap alternativa a aquesta iniciativa ni a les esmenes que estaven treballant.





"Avui constatem que s'anteposen interessos de partit per davant dels de país. Constatem que s'anteposa el tacticisme per davant del consens de país. I avui constatem que qui bloqueja i qui s'allunya d'aquest consens tampoc no té proposta i, per tant, deixen la llengua a l'escola a la mercè dels tribunals", ha sentenciat.





Vilalta ha recriminat que, amb aquesta decisió, Junts trasllada un missatge que "no val la pena intentar-ho" i que es resigna a acceptar el 25% de castellà sense haver de fer cap modificació legislativa, cosa que ERC no preveu.





Sobre si aquestes discrepàncies entre ERC i Junts poden afectar l'estabilitat del Govern, ha subratllat que els republicans continuaran treballant perquè aquest Executiu sigui útil: "Nosaltres no serem desestabilitzadors d'aquest Govern".





"NO TIREM LA TOVALLOLA"





Tot i defensar la necessitat d'aquesta iniciativa, ha afirmat que ara estudiaran totes les opcions sobre si mantenir la reforma o no, i que intentaran aconseguir el màxim consens: "No descartem cap escenari".





"o tirem la tovallola ", ha afirmat, de manera que no ha concretat si ERC apostarà per aprovar la iniciativa sense Junts i amb el PSC i els comuns, que sumen majoria.





La dirigent d'ERC ha sostingut que davant la sentència del 25% de castellà cal utilitzar totes les eines i recursos possibles per defensar el català a l'escola, i considera que la reforma de la Llei de Política Lingüística n'és una, així com els decrets i les iniciatives que pugui impulsar el Govern.





"Continuem defensant la necessitat, la utilitat i l'oportunitat d'aquesta llei ", i ha defensat que és imprescindible fer alguna cosa abans que acabi el termini de 15 dies que ha donat el TSJC per aplicar la sentència.





Tot i això, ha avisat que el consens "és molt més fort" quan hi ha tots els partits que històricament s'han posicionat a favor de la immersió lingüística, per la qual cosa assegura que treballaran fins a l'últim minut per preservar-lo.





"No volem renunciar a aquest consens que alguns han fet saltar pels aires. Fins al darrer minut treballarem per totes les vies i de totes les maneres, per terra, mar i aire", ha afegit.