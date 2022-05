Un veí d'Igualada (Barcelona) va gravar un vídeo d'un grup de joves destrossant un cotxe, entre els quals hi havia el jove que presumptament després va violar la jove de 16 anys l'1 de novembre, fet que va facilitar als Mossos d'Esquadra identificar-lo.





Fonts policials han explicat a Europa Press que aquest vídeo i altres filmacions de les càmeres de seguretat de la zona van permetre reconstruir el recorregut que havia fet el presumpte violador la nit dels fets. També van seguir la connexió del telèfon mòbil i del de la víctima a través de les antenes.





ÚNIC PARTICIPANT





Moments abans de l'agressió, les càmeres van gravar l'investigat seguint la víctima, també quan "comença a accelerar el pas darrere de la menor", com entren al mateix carrer i com surt ell cap a les 6.41 hores amb la roba de la noia a les mans, i sense que altres persones transitessin per la zona durant aquests 20 minuts, cosa que exclou altres persones en la participació dels fets.





A més, durant el registre al domicili del presumpte autor després de la seva detenció, els agents van trobar roba que "coincideix plenament amb la vestimenta amb què va ser captat per càmeres" de seguretat, en què posteriorment van trobar ADN de la víctima.





El magistrat va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per al presumpte autor dels fets per un delicte d'assassinat en grau de temptativa i agressió sexual, "en considerar que hi ha prou indicis de la presumpta comissió" dels fets.