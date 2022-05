Eric Garcia @ep





El blaugrana Eric Garcia haurà de passar aquest divendres per la sala d'operacions per tractar una lesió al polze dret que va patir dijous, amb la qual cosa el central de Martorell, sancionat per al partit del cap de setmana, podria no tornar a jugar aquesta temporada.





"El jugador del primer equip Eric Garcia té una lesió al polze de la mà dreta que requereix tractament quirúrgic. El jugador serà intervingut demà a càrrec del doctor Xavier Mir sota la supervisió dels serveis mèdics del club", ha anunciat l'entitat en un comunicat.





Per saber el temps de baixa s'haurà d'esperar a divendres, quan el club facilitarà un altre comunicat mèdic després de la intervenció.





Eric Garcia va veure una targeta groga en el triomf de dimarts amb el Celta de Vigo (3-1) al Camp Nou que implicava suspensió, per la qual cosa no podia jugar aquest cap de setmana contra el Getafe.





No obstant això, aquesta lesió també el podria deixar fora de l'últim partit de LaLiga Santander, el diumenge 22 de maig contra el Vila-real al Camp Nou. Eric Garcia ha jugat 35 partits aquesta campanya entre totes les competicions, 25 dels quals a LaLiga.