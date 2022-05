A la presó per la seva presumpta vinculació amb el tiroteig amb un mort a Salou /@EP







El magistrat del Jutjat d'Instrucció 3 de Tarragona, en funcions de guàrdia, ha acordat la presó provisional, comunicada i sense fiança, per a un home detingut per la seva presumpta vinculació amb el tiroteig en què va morir un home dilluns a la nit a Salou (Tarragona).





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat aquest dijous que la causa és oberta per un presumpte delicte d'homicidi i tinença il·lícita d'armes.





Han explicat que la instrucció seguirà al jutjat d'Instrucció 2 de Tarragona, que és el competent per la data de fets.





La nit dels fets, la policia local de la ciutat va rebre un avís cap a les 22.50 hores i, en arribar al lloc, van detenir un home que estava sent retingut per un grup de persones per la seva presumpta relació amb l'homicidi.





Fonts properes al cas han explicat a Europa Press aquest dijous que aquesta persona "no va ser l'autor material dels fets", encara que durant el registre li van trobar una arma de foc i un ganivet lligat al turmell.





Així mateix, han assegurat que els Mossos d'Esquadra segueixen buscant altres persones presumptament relacionades amb els fets, que van fugir del lloc, entre les quals hi ha el presumpte autor.