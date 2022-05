Malalt ingressat a la UCI @EP





Europa ha superat els dos milions de morts confirmades per COVID-19 , segons ha informat aquest dijous l' Organització Mundial de la Salut (OMS) . A través d'un comunicat, però, l'OMS ressalta que aquesta xifra "desvastadora" només "representa una fracció del total de morts associades directament i indirectament a la COVID-19". De fet, el seu informe sobre excés de mortalitat durant la pandèmia publicat la setmana passada apuntava a 3,2 milions de morts a Europa.





Així mateix, l'organisme sanitari internacional de les Nacions Unides ressalta que el nombre de casos a Europa "segueix sent massa elevat, encara que estigui disminuint". "La COVID-19 segueix recordant-nos que el SRAS-CoV-2 continua sent un virus assassí, especialment per a les persones no vacunades i clínicament vulnerables", ha postil·lat l'OMS.





Finalment, insten a prendre “mesures tant ara com a llarg termini”. "Entre elles, protegir els més vulnerables, continuar vigilant el virus i la seva propagació, mantenir els sistemes sanitaris preparats per a qualsevol evolució de la pandèmia i afrontar-ne els efectes a llarg termini, inclosa la imminent perspectiva que milions de persones pateixin COVID-19 persistent", afegeixen.