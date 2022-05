Colau incrementa els impostos d'un servei essencial sense tenir en compte la crisis / EP









L’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) empren la factura de l’aigua, un servei essencial, com a mitjà recaptatori. En aquest sentit, la factura de l’aigua inclou, a més del que es paga pel subministrament d’aigua, taxes i impostos aliens als serveis que presta Aigües de Barcelona. En aquest sentit, en total, les dues administracions públiques liderades per l'acaldessa, Ada Colau han incrementat en un 102% els seus tributs en la factura de l’aigua des del 2015, any en que va aconseguir per primer cop l'alcaldía barcelonesa.





Així doncs, des de 2015 fins 2022, mentre que la tarifa de l’aigua s’ha reduït en més d’un 5%, l’IPC s’ha incrementat pràcticament en un 12%, amb un diferencial d’un 17%.





Al mateix temps, la Taxa de Clavegueram que recapta l’Ajuntament de Barcelona ha augmentat un 84%, i la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) que recapta l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha pujat un 16% en el mateix període de temps. Finalment, la Taxa pel servei de Recollida de Residus (TRR) municipals generats en domicilis particulars de Barcelona, aprovada en plena pandèmia per l’Ajuntament de Barcelona, va originar un increment del 18,5% de la factura.





Així en una factura tipus d’un ciutadà de Barcelona (llar amb 3 membres i un consum domèstic d’uns 7 m3 al mes) d’un import aproximat de 55€ cada 2 mesos, el 77,3% (42,7€) correspon a conceptes de l’administració pública, dels quals aproximadament el 50% són conceptes aliens a la gestió de l’aigua. De fet si es desglosen els conceptes de la dita factura.









El 23% (12,7€) es destina a la Taxa pel servei de Recollida de Residus municipals generats en domicilis particulars (TRR), la Taxa de Clavegueram i la Taxa de Subòl de l’Ajuntament de Barcelona, liderat per Ada Colau. El 18,8% (10,4€) es destina a la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus municipals (TMTR) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), presidida per Ada Colau.

El 13,3% (7,3€) es destina al Cànon de l’Aigua i altres cànons de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Mentre que el 10,6% (5,9€) es destina a la compra d’aigua ATL. El 8,8% (4,9€) es destina a l’IVA i IRPF de l’Agència Tributària, i a la Seguretat Social de l’INSS.

Un 2% (1,1€) es destina també a l’AMB en concepte de Cànon. I un 0,7% (0,4€) es destina a altres conceptes.











Cal tenir present que la Taxa de clavegueram la recapten els ajuntaments, però una persona que viu a Barcelona, a més, ha de pagar la Taxa pel servei de Recollida de Residus municipals generats en domicilis particulars (TRR). Aquesta taxa va ser aprovada per l’Ajuntament de Barcelona el 2020, en plena pandèmia, sota el mandat d’Ada Colau.





L’entrada en vigor d’aquesta nova taxa que recapta l’Ajuntament de Barcelona, va suposar un increment d’un 18% en el preu final de la factura tipus de l’aigua.