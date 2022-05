Estudiants de secundària al Pirineu.- @ep









El Projecte Boscos de Muntanya, entitat líder en voluntariat ambiental a Catalunya, ha iniciat una nova edició de la campanya per a joves, una iniciativa que ja ha comptat amb la participació de més de 200 estudiants de secundària des de la seva posada en marxa en 2019.





Aquesta setmana i guiats en tot moment per professionals de la natura i de la gestió forestal, joves d’entre 15 i 17 anys de l’Institut Waldorf Tretzevents de La Floresta (Sant Cugat) realitzen feines deservei comunitari en la recuperació i conservació dels boscos. En aquest entorn, els joves coneixen, de primera mà, la importància del bosc per a les persones i la necessitat de salvaguardar totes les seves funcions forestals com el paper de l’economia circular rural a partir de la ramaderia, la prevenció d’incendis i la protecció de l’hàbitat d’espècies locals, entre d’altres.





L’objectiu d’aquesta iniciativa, amb la que ja s’han portat a terme 63 dies de feina al bosc, és donar al jovent l’oportunitat de conèixer el bosc des de dins, sensibilitzar sobre les amenaces dels ecosistemes forestals i promoure la biodiversitat, la mitigació del canvi climàtic i la gestió forestal sostenible.





“Per a la nostra organització comptar amb l’aliança dels instituts ens dona accés continuat al públic jove, protagonista del futur dels nostres boscos i que ara mateix es troben desconnectats d’aquesta realitat”, lamenta Andreu González, director de Projecte Boscos de Muntanya.





Així, les estades pretenen conscienciar sobre les necessitats del bosc, sensibilitzar i promoure la sostenibilitat ambiental, tot plegat amb la realització d’un treball físic a l’aire lliure i en equip. Aquesta experiència promou, a més de la responsabilitat, l’autonomia i la cohesió de grup.





“Pels alumnes és una oportunitat fantàstica de viure la natura des d’una nova perspectiva i per a nosaltres una nova forma de treball en equip que cohesiona tota la classe”, subratlla Pau Sitjar, professor de l’Institut Waldorf Tretzevents de La Floresta (Sant Cugat). Aquesta és la segona vegada que el centre participa en aquesta iniciativa, que en aquesta ocasió també compta amb l’assistència de la professora Marta Recatalà.





Adreçada a joves majors de 14 anys de centres de secundària, cicles formatius o similars, les estades es realitzen en el marc del “servei comunitari” i de “l’aprenentatge-servei” que impulsen el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consorci d’Educació de Barcelona.





“Treballar al bosc i fer-ho per una causa fa que els joves sentin i entenguin l’ecosistema forestal com a éssers humans i també com a ciutadans i ciutadanes”, assegura González que aposta per posar les persones al centre d’un nou paradigma de relació amb l’ecosistema.





Es tracta, “d’un nou model que vagi més enllà de la conservació estricta de la natura (no actuar) o la màxima rendibilitat agrícola (actuar massa intensament) i aprendre a conviure amb els boscos i l’ecosistema que ens envolta traient-ne el màxim rendiment però respectant-ne un futur que, en definitiva, també és el nostre, perquè en formen part”, conclou el director de Projecte Boscos de Muntanya fent una crida als instituts catalans a implicar-se en la iniciativa de cara el proper any.