Ple del Parlament del 12 de maig de 2022. @ep







Dijous el Parlament ha aprovat instar el Govern a "congelar totes les relacions institucionals" amb l'Executiu central fins que s'aclareixi l'espionatge a persones vinculades amb l'independentisme català, l'anomenat CatalanGate.













Aquest punt d'una moció impulsada per Junts al ple del Parlament ha tirat endavant amb els vots a favor d'aquesta formació, ERC i la CUP i el rebuig de PSC-Units, comuns, Cs, Vox i PP.





També ha prosperat la petició al Govern de reclamar explicacions al president del Govern, Pedro Sánchez, així com també l'exigència que es creï una comissió d'investigació al Congrés i que s'assumeixin responsabilitats polítiques.





La moció també condemna l'espionatge a l'independentisme i defensa iniciar una investigació "exhaustiva i efectiva a tots nivells", en què la Fiscalia actuï d'urgència i l'advocacia de l'Estat investigui el dany patrimonial perpetrat, i que es procedeixi a l'aixecament del secret de tots els documents i contractes relacionats amb el programa Pegasus.





"No hi ha manta prou gran per tapar aquest escàndol", ha proclamat el diputat de Junts Josep Rius, que ha lamentat que el president del Govern, Pedro Sánchez, no hagi donat explicacions sobre això i que els socialistes hagin votat en contra d'impulsar-ne una comissió de recerca al Congrés.





Des d'ERC, el diputat Ernest Maragall creu que el que ha passat evidencia el pols que hi ha "entre l'autoritarisme de l'Estat davant de la convicció democràtica majoritària" de la societat catalana, i per això ha exigit rectificació, reparació, garanties de no repetició i rendiment de comptes dels responsables de l'espionatge.





"Congelar relacions sí, però no només per Pegasus, també per la resta de la repressió i la negativa de l'Estat a resoldre democràticament aquest conflicte", ha afirmat el diputat de la CUP Carles Riera, que ha demanat a ERC i al Govern que no utilitzin els drets fonamentals com a moneda de canvi en cap diàleg amb el president del Govern, Pedro Sánchez.





Des del PSC, el diputat Jordi Terrades ha retret els contactes de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont amb un emissari rus, i ha defensat que el Govern compleix la legalitat i que totes les actuacions del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) són en base a dret i amb autorització judicial: "Si algú ha actuat al marge de l'estat de dret que pagui les conseqüències, del CNI o de qui sigui".









COMUNS: "NO ES POT ATURAR EL DIÀLEG"

David Cid (comuns) ha sostingut que demanar explicacions i responsabilitats sobre l'espionatge no és incompatible amb defensar el diàleg, per això ha rebutjat haver de congelar les relacions entre la Generalitat i el Govern per Pegasus: "No es pot aturar el diàleg" , i ha acusat Junts de plantejar-ho per desgastar ERC i els ha preguntat per què mantenen acords amb el PSC, com el de la Diputació de Barcelona, si volen congelar les relacions.





Per part de Cs, el diputat Nacho Martín Blanco ha qualificat de "fake news" el cas d'espionatge a líders independentistes i ha defensat que el més important és conèixer la relació entre l'entorn Puigdemont i el Govern de Rússia.





La diputada del PP Lorena Roldán, que ha qualificat el que ha passat com a "bulogate", també ha retret els contactes de Puigdemont amb un emissari rus, ha assegurat que el que hi ha hagut una investigació legítima emparada judicialment i ha qüestionat que els independentistes demanin congelar relacions amb el Govern mentre Junts governa amb el PSC a la Diputació de Barcelona.





"Després d'amenaçar diàriament amb trencar la democràcia i la convivència, tant els sorprèn que l'Estat s'intenti defensar? ¿Chulean que ho tornaran a fer i després es fan els ofeneïts? Són una amenaça per a Espanya", ha assegurat el diputat de Vox Antonio Gallego, la intervenció del qual ha provocat l'enuig del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, que ha sortit de l'hemicicle, i una breu baralla amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs.