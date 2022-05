Un pare denuncia la possible sostracció parental de la seva filla a Madrid @SOSDesaparecidos











Un pare ha denunciat la incomunicació i possible sostracció de la seva filla de 6 anys per part de la mare, a qui demana encaridament que es posi en contacte amb ell i la nena reprengui les seves classes, ja que fa 17 dies que no va a l'escola.





Precisament, va ser el Col·legi Santa Maria del Carmen, situat al madrileny barri de la Concepción, que va avisar el passat dia 5 a Juan Manuel Márquez que la seva filla Carla portava 10 dies sense assistir a classe , igual que el seu germà, que és fill d'una altra relació de la mare, ha relatat el denunciant a Europa Press.





Juan Manuel, que actualment viu per motius laborals a l'illa de Tenerife, es va separar de la progenitora de la seva filla el 2018 però des d'aleshores no han formalitzat la separació ni el divorci, per la qual cosa en no haver sentenciat la custòdia de la petita detenen els dos pares, encara que la nena visqui amb la seva mare i la nova parella.





Després de ser avisat pel col·legi, que iniciarà una denúncia per absentisme escolar, Juan Manuel va intentar posar-se en contacte amb la seva exdona i amb l'àvia materna de la seva filla sense èxit, per la qual cosa va denunciar el que va passar el mateix dia 5 a la caserna de la Guàrdia Civil de la localitat de Tenerife de Candelaria, els agents de la qual tampoc han pogut contactar amb aquesta dona i han posat en el cas en mans de la Fiscalia de Menors.





El pare a més s'ha posat en contacte amb la perruqueria en què treballava la seva ex i tampoc no ha pogut localitzar-la, per la qual cosa tem que se n'ha anat de Madrid amb la seva nova parella i els nens. De fet, en aquest establiment llueix un cartell que “s'absentaven uns dies per motius personals”. Les xarxes socials de la dona fa diverses setmanes que són inactives.





Davant d'aquesta situació, la setmana que ve Juan Manuel viatjarà a Madrid a reunir-se amb la seva advocada mentre demana a les autoritats que es mobilitzin per trobar la petita. A més, s'ha posat en contacte l'associació SOS Desaparecidos, que aquesta tarda ha llançat una alerta pública per buscar la Carla, una nena de 6 anys, 1,20 metres d'estatura, complexió prima, cabells castanys i ondulats i ulls marrons.





Davant de qualsevol pista o albirament sobre les desaparegudes es pot comunicar als telèfons 112 (Emergències), 061 (Guàrdia Civil), 091 (Policia Nacional) o als telèfons habilitats per l'associació de cerca de desapareguts (642 650 775 i 649 952 957 ).









UN ALTRE CAS EN ABRIL

A finals d'abril es va produir un altre cas de sostracció parental a la regió madrilenya. Un home va denunciar que la seva filla de dos anys havia estat segrestada per la mare, que se l'havia endut a Colòmbia sense avís previ.





El pare, romanès de 28 anys, ha presentat una denúncia per aquests fets a la caserna de la Guàrdia Civil de Collado Villalba, informant que la seva exparella i mare de la petita se la va emportar al seu país d'origen el dia 20 d'abril i des de llavors desconeix el seu parador. Els agents ja van confirmar que la nena està bé.





El Centre Nacional de Desapareguts i diverses associacions d'ajuda van llançar missatges sobre la desaparició de la nena, anomenada Anna Moldovan, que fins al dia 20 vivia a Collado Villalba. Fa 75 centímetres, té complexió prima, pèl castany i llarg i ulls marrons.