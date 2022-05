Imatges d'arxiu del metro de Barcelona @ep





El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous una proposta de resolució, presentada pel PSC-Units, ERC, Junts, CUP i comuns, que insta el Govern a finalitzar durant el 2022 l'estudi d'ampliar la validesa de la targeta de transport T-Jove als usuaris de fins a 30 anys perquè s'apliqui el 2023.













Ha tirat endavant, en el marc del ple monogràfic sobre emancipació juvenil, amb els vots favorables dels grups proposants, Cs i PP i el 'no' de Vox.





Un altre punt de la proposta conjunta aposta per millorar l'oferta de Formació Professional a Catalunya perquè hi hagi una "efectiva oferta pública a tot el territori", un currículum acordat i treballat amb els agents socials i una inversió més gran per millorar-ne la qualitat.

També insta el Govern a elaborar un registre únic de les pràctiques laborals i formatives per a calendaritzar l'elaboració d'un pla per a la "desprecarització de les pràctiques i la remuneració de totes elles".





Pel que fa a salut mental, els mateixos grups urgeixen el Govern a elaborar un programa amb accions sobre prevenció del suïcidi, en el marc del Pla de prevenció del suïcidi a Catalunya, i amb especial incidència a l'àmbit escolar.





Així mateix, proposen generar des de la Conselleria d'Empresa i Treball un programa per a l'acompanyament de joves de 16 a 29 anys amb problemes de salut mental per a la seva inserció al món laboral o la seva reincorporació adequada a la feina que tenien abans de patir una patologia mental.





Una altra proposta de resolució del grup socialista ha demanat redactar un pla de xoc contra l'atur juvenil per impulsar la inserció laboral i incorporar al mercat de treball les persones que busquen la seva primera feina, així com promoure l'ús d'un model de currículum discriminació" que exclogui dades com el nom, el sexe, l'edat i la fotografia.









CANALS CONFIDENCIALS DE DENÚNCIA

En una proposta de Cs, que també ha prosperat amb el vot a favor de tot l'hemicicle excepte de Vox, han sol·licitat implantar canals confidencials de denúncia als centres de menors tutelats.





A més, la proposta conjunta d'ERC i Junts demana augmentar en un 30% les places i consolidar l'oferta de Formació Professional integrada i desenvolupar el model d'FP dual, i ampliar fins als 30 anys l'edat d'accés al bo cultural Escena 25, així com crear noves promocions per a joves amb dificultats econòmiques, cosa que també han demanat els comuns.





Els republicans han instat la Generalitat a demanar al Govern central avançar cap al reconeixement del dret de vot als 16 anys, amb el 'sí' d'ERC, Junts, CUP i comuns i el 'no' del PSC, Vox, Cs i PP.