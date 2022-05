Turistes per l'entorn de la Catedral de Sevilla. @ep







El secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés, ha defensat aquest dijous que el format Perte no és viable per al sector turístic per les característiques que presenta, amb un 92% d'empreses petites o molt petites, que no podrien assumir les inversions privades milionàries.

Així ho ha assenyalat en la seva compareixença a la Comissió d'Indústria, Comerç i Turisme del Congrés dels Diputats, en ser interperlat sobre aquesta qüestió.





Valdés ha explicat que el sector no està compost "per una empresa o grup d'empreses que arrossegui tota la cadena de valor i permeti que la inversió es distribueixi per tot el sector", a través de distribuïdors o col·laboradors, com sí que és el cas del Pert d'energies renovables o del vehicle elèctric i connectat.





Així, ha destacat que els Perte comporten inversions milionàries del sector privat, posant com a exemple els 19.700 milions del de vehicle connectats i els 9.500 de les energies renovables.





Valdés ha esgrimit, tot i això, que el turisme "sí que té un Perte" i que aquest són els 3.400 milions d'euros destinats al sector dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia, una inversió que se centra la destinació, "qui realment pot irradiar els efectors de la inversió a la cadena de valor".





REFORÇ ALS CONTROLS DELS AEROPORTS

Valdés ha defensat que no hi ha "col·lapses" als controls fronterers dels aeroports, però ha indicat que hi ha cims d'afluència on el trànsit de viatgers es pot veure alentit.

Per això, ha indicat que, com cada any, es reforçaran els controls durant la temporada alta per evitar cues i esperes per als viatgers.





El secretari d'Estat, en aquest sentit, ha dit que "no es pot dir fa mesos que Barajas és un colador perquè no hi ha controls a dir que hi ha cues a Barajas perquè el control és excessiu". "No podem convertir en categoria una cosa que és excepcional", ha afegit.