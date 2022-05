La vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, atén els mitjans a la portada dijous de Fira a 05 de maig del 2022 a Sevilla.- @EP







La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, no assistirà a la 'Festa de la Primavera' que organitza Podem els dies 21 i 22 a la ciutat de València, segons han informat a Europa Press fonts del seu entorn.





Tot i això, sí que viatjarà a València dies després per participar el 27 de maig a l'esdeveniment 'Four Day Week International Summit', dedicat a la proposta de jornada laboral de quatre dies, on participarà també el líder de Més País, Íñigo Errejón, i el responsable de l?àrea econòmica de Podem i secretari d?Estat, Nacho Álvarez.





Tot i això, la titular de Treball no compartirà auditori amb aquests dirigents, atès que clausurarà la primera jornada d'aquest congrés, just abans de les intervencions dels secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez respectivament.





En aquest esdeveniment sobre la jornada laboral de quatre dies també estan previstes les intervencions de l'alcalde de València, Joan Ribó, el coportaveu de Verdes-Equo, Florent Marcellesi, i el diputat de Más Madrid Héctor Tejero.





D'aquesta manera, tal com ha avançat 'El Periódico d'Espanya', Díaz s'absentarà d'aquesta trobada que organitza Podem amb la seva militància, que sí que comptarà amb dirigents de la cúpula del partit.









TAMPOC VA SER A LA 'UNI DE TARDOR' DE PODEM

La vicepresidenta tampoc va assistir a la 'Universitat de tardor' que va celebrar Podem a la localitat de Rivas, que sí que va congregar les ministres Ione Belarra i Irene Montero, a més del líder d'IU i coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, ia l'exlíder del partit morat Pablo Iglesias. També s'ha distanciat d'altres actes organitzats per Podem, com ara les jornades sobre fiscalitat i la conferència per la pau que ha desplegat aquesta formació.





Això sí, a finals de l'any passat Díaz sí que va acudir a una jornada organitzada per Podem Euskadi, que també va comptar amb la presència de Belarra i Sordo. També va compartir cartell amb la titular de drets socials i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, durant unes jornades dedicades a la Llei d'habitatge també l'any passat.





D'altra banda, al novembre la vicepresidenta va compartir una cimera de líders progressistes, també a València, amb Colau, la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, i la líder de Más Madrid, Mónica García, encara que totes van rebaixar la transcendència de l'acte, que no va comptar amb les ministres de Podem.





L'esdeveniment de Podem que tindrà lloc a finals de la setmana que ve es produeix després de l'acord 'in extremis' per a la coalició 'Per Andalusia' amb IU, Més País, Equo, Aliança Vede i Iniciativa del Poble Andalús, en què va mediar l'equip de la vicepresidenta.





Els problemes per registrar la confluència va provocar un xoc entre Podem i IU que va provocar tensions entre les dues formacions sobre la manera d'articular l'acord polític aconseguit, encara que les converses ja es van encarrilar i la campanya va arrencar amb una imatge d'unitat.









PARTICIPANTS DE L'ESDEVENIMENT DE PODEM

D'altra banda, sí que participarà a la 'Festa de la Primavera' de Podem la portaveu d'EH Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, i es preveu també la presència de l'exdiputat d'ERC Joan Tardá.





Durant l'esdeveniment hi ha programades diverses xerrades i debats, que comptaran també amb la participació de l'escriptor britànic Owen Jones, la secretària d'Organització de Podem, Lilith Verstrynge, la portaveu adjunta d'Unidas Podemos al Congrés, Sofia Castañón, la portaveu estatal, Isa Serra, el diputat Rafa Mayoral i el mateix Álvarez.





En l'àmbit de la societat civil hi haurà els periodistes Fonsi Loaiza, Marina Lobo i María Martín, la filòsofa Elizabeth Duval, el jurista Joaquín Urias, l'activista pels drets 'trans' Mar Cambrollé i l'estudiant universitària Carla Galeote, molt popular a les xarxes socials pel seu discurs feminista.





Com és habitual, també hi haurà concerts i Podem ja té confirmats els concerts de 'Manel', Pedro Pastor, 'Los Chikos del Maíz' i l'actuació de Samantha Hudson.